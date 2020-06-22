السعودية تقرر إقامة موسم الحج بأعداد محدودة من الموجودين داخل المملكة

الخرطوم 22 يونيو 2020- أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها إقامة شعيرة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدا بسبب تفشي وباء كورونا.

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكانت السعودية قررت على مدى الأشهر الماضية تعليق مناسك العمرة والصلاة في الحرم المكي قبل أن تعلن هذا الأسبوع فك الحظر العام الذي حتمته الجائحة على غالب الأنشطة في المملكة ودول العالم كافة.

وأفاد بيان لوزارة الحج صدر الإثنين إنه بناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفايروس، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها،؛ فإن المملكة ، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة.

وأضاف البيان "‏‎وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله".