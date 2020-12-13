السفارة الأميركية بالخرطوم تعلن وصول أولى شحنات القمح للسودان

الخرطوم 13 ديسمبر 2020- أعلنت السفارة الأميركية بالخرطوم عن وصول أولى شحنات القمح التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها للسودان قبل أسابيع.
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وتتفاقم أزمة الخبز في العاصمة السودانية بشكل لافت على مدى أسابيع طويلة بسبب شح الدقيق فيما لحقتها مؤخرا أزمة حادة في الغاز الذي تحتاجه المخابز الآلية.
وتوقفت مئات المخابز في الخرطوم عن العمل خلال اليومين الماضيين لعدم قدرتها على الحصول على الغاز.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأحد " وصول أولى الشحنات بقيمة 20 مليون دولار لمعالجة نقص القمح".
ويشكو أصحاب المخابز في السودان من نقص حصص الدقيق إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل تدني سعر قطع الخبز.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعلنت في وقت سابق عن تقديم قمح بقيمة 20 مليون دولار كمساعدات للسودان.
ويعاني السودان من شح موارد النقد الأجنبي لاستيراد الدقيق والوقود والدواء.
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