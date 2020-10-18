 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

السلطات الأمنية السودانية تحذر من المساس بالمرافق الاستراتيجية للضغط على الحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 أكتوبر 2020 – حذرت السلطات السودانية، الأحد، من أي محاولات لاستخدام المرافق الحيوية كجزء من وسائل التعبير أو الضغط، وذلك على خلفية أحداث مميتة في شرق البلاد.

JPEG - 27.4 كيلوبايت
حميدتي

جاء ذلك في بيان، صادر عن القصر الرئاسي، بعد اجتماع أمني رفيع، ضم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي والنائب العام تاج السر الحبر وقادة آخرون في القوات النظامية.

والخميس، قُتل 8 أشخاص أحدهم تابع للقوات النظامية، وجرح العشرات في احتجاجات سلمية بمدينة كسلا، شرقي الرصاص، يُعتقد على نطاق واسع إنهم قُتلوا وجُرحوا برصاص القوات النظامية أثناء تفريقها المحتجين.

وتُعد اجتحاجات الخميس، ضمن سلسلة قام بها مؤيدي ورافضي والي كسلا المقال صالح عمار، حيث يحاول كل طرف الضغط على الحكومة لتنفيذه مطالبه الذي تتخذ طابعا قبيليا صارخا.

وقال البيان: "إعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة".

وآمن الاجتماع، وفقًا للبيان، على سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير بما يوافق القانون و"المواجهات حسب الحال"، كما طالب القوات النظامية بإنفاذ القانون والعمل على بسط هيبة الدولة.

وقرر الاجتماع تعزيز تواجد القوات النظامية في ولايات شرق السودان ــ القضارف، كسلا وبور تسودان ــ مع دعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب.

وطالب البيان بـ"التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته".

ويناصر الوالي المقال صالح عمار كل من رجل الدين سليمان علي بيتاي وقبيلتي الحباب والعبابدة إضافة إلى قبيلة البني عامر التي ينحدر منها، فيما ترفض قبيلة الهدندوة توليه حكم الولاية.

ونشط ناظر قبيلة الهدندوة محمد أحمد ترك، مستغلا رئاسته للمجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، في رفض تولي صالح عمار حكم ولاية كسلا، وذلك ضمن مطالب آخرى.

وعمل الطرفين على إغلاق الطرق الحيوية وميناء بورتسودان وميناء سواكن في فترات مختلفة، كما أن الاحتكاك بينهما أودى بحياة العشرات من كلا الجانبين، دون أن يتم تقديم المتورطين في قتلهم إلى القضاء.

ودعا البيان إلى "استمرار دعم مبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادة الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.

كما وجه "أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية بتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون".



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسيرة 21 أكتوبر من هو العدو؟ 2020-10-18 23:02:22 ياسر عرمـــــان إحدى الميزات الرئيسية لثورة ديسمبر هي حيويتها والمشاركة الواسعة للنساء والشباب وتنظيمات لجان المقاومة وأسر الشهداء وقوى الهامش وكافة ولايات السودان، وهو مصدر منعتها المستمرة، والذي يبدو عند كل منعطف. (...)

مع لجان المقاومة ....(٢) 2020-10-18 18:30:18 مليونية العدالة والتشريع بقلم : محمد عتيق رغم ظروف الغلاء والندرة ، ظروف اتفاقية السلام وانقسام الآراء حولها ، والمخاطر المحدقة بالثورة وبالوطن ، رغم كل ذلك ، لا وقت للاستمرار في اجترار الأخطاء والأوضاع المنحرفة في (...)

الإنقاذ يومذاك في تسلُّطيَّة نازيَّة (1 من 2) 2020-10-18 10:53:03 عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk بُعيد الانتفاضة الشعبيَّة واقتلاع النظام "الإنقاذي" في 11 نيسان (أبريل) 2019م أظهرت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لصبية وسط حزمة من الأسلحة البيضاء (السكاكين والسواطير والسيوف (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.