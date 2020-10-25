السلطات الإماراتية تحقق مع صحفي سوداني تحدث عن التدخل الخليجي في أزمة الشرق

الخرطوم 25 أكتوبر 2020 – أخضعت سلطات الأمن الإماراتي الصحفي السوداني المقيم في أراضها، جعفر همد، للتحقيق بعد حديثه عن تدخل دول الخليج في صراع شرق بلاده.

جعفر همد

ويدور في شرق السودان صراع سياسي ذو طابع قبلي وسط حالات استقطاب حادة، نتج عنها وفاة العشرات إثر احتجاجات تقودها الأطراف الفاعلة للضغط في اتجاه تلبية مطالبها.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأحد، "إن سلطات الأمن الإماراتي اعتقلت همد وحققت معه حول حديثه عن التدخل الخليجي في أزمة الشرق، قبل أن تفرج عنه بعد تعهده بعدم ممارسة العمل السياسي داخل الإمارات".

وأشارت إلى أن الصحفي وقع على إنذار أخير بعدم ممارسة العمل السياسي في الامارات، على أن يبعد نهائيًا حال تكرر الأمر.

ويقول همد إن أزمة شرق السودان يجري فيها تدخل مخابراتي خليجي يتعلق بالصراع على موانئ البحر الأحمر، كما إنه يرفض مسار الشرق في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري.

وأعلن عن ذلك في بث مباشر على صفحته بالفيسبوك، وهو الأمر الذي قاد إلى التحقيق معه من قبل الأمن الإماراتي.

ويعتقد همد إن مسار الشرق تقف خلفه الإمارات.

ويملك ويدير الصحفي همد مؤسسة "داي افتر للدعاية والاعلان وداي افتر ميديا"، التي تعمل في دولة الإمارات. كما إنه روائي صدرت له روايات قصيرة منها "قزباند" و"ساقطات من بنات إبليس".