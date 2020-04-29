السلطات السعودية تجيز مسلخ (الشاهين) لصادر اللحوم من السودان

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 29 أبريل 2020- كشف مسؤول حكومي رفيع عن اجازة هيئة الغذاء والدواء السعودية مسلخ (الشاهين) الافريقي الحديث بأم درمان لصادر اللحوم للسعودية ليصبح ثالث منصة لتصدير اللحوم الحمراء بعد مسلخي (الكدرو) و(جمكو) في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ (سودان تربيون) الأربعاء إن هيئة الغذاء والدواء السعودية ابلغتهم باستيفاء المسلخ للاشتراطات السعودية لصادر اللحوم.

وأوضح أن المسلخ يمثل انفاذا للخطة الاستراتيجية لصادر اللحوم متوقعا دخول ثلاث مسالخ أخرى خلال العامين المقبلين.

واكد بان صادر اللحوم للمملكة يزيد من القيمة الاضافية لصادر الثروة الحيوانية.

وتعاني صادرات الماشية الحية إلى المملكة من إشكالات كبيره إذ أعادت السلطات السعودية مؤخرا عدة بواخر من الماشية السودانية بسبب نقص المناعة لدى الحيوانات.

وتأمل الحكومة السودانية الوصول إلى تصدير اللحوم الحمراء وإيقاف صادر الماشية الحية الا للأضاحي والهدي بنهاية العام الحالي طبقا لسياسات الدولة الرامية لتحقيق القيمة الاضافية للصادرات خاصة للثروة الحيوانية.

وأكد فرح استيفاء كافة الاشتراطات السعودية لصادر الماشية الحية لتفادي ارجاع البواخر مستقبلا والمتمثلة في الكشف الموحد والتحجير والتطعيم والتشخيص للماشية.

وحول ما أشيع عن ضلوع بعض الجهات في إرجاع البواخر نفى وجود أي أعمال منظمة لإرجاع الماشية.

وأضاف "سنتعامل بحسم وجدية كاملة لتجويد صادر الماشية إلى المملكة".

وكشف عن مساع مع وزارة المالية والغرفة القومية للمصدرين للمساهمة في الخسائر التي تكبدها المصدرين جراء ارجاع البواخر خاصة ارتفاع تكلفة المياه والعلف في منطقة سواكن ما يقلل من أرباح المصدرين. وتابع "ستصل إلى صيغة اتفاق خلال الأيام المقبلة".

وفى بدايات الشهر الحالي أعلن السودان الاتفاق على أن يكون مسلخ الكدرو منصة لصادرات الى المملكة العربية السعودية.

وتتراوح السعة الانتاجية لمسلخي الكدرو وجمكو من الضأن والماعز ما بين 3 – 6 الاف رأس يوميا.

ويقدر حجم استيراد المملكة من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) بنحو 7 ملايين رأس في السنة، 65% منه كان يتم استيراده من السودان (نحو 4.5 مليون رأس) طبقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وتوقفت عمليات صادر الماشية إلى المملكة وعدد من الدول لنحو أربعة أشهر فى أعقاب الإعلان عن بؤر لحمى الوادي المتصدع لبعض المناطق شرقي السودان قبل أن تعلن منظمة صحة الحيوان العالمية لاحقا خلوه من المرض.

وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.