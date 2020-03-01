السلطات السعودية تطلب 130 ألف رأس من الماشية السودانية

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 1مارس 2020-كشف مسؤول سوداني رفيع عن طلب السلطات السعودية 130 ألف رأس من الماشية السودانية كأول كمية تطلبها المملكة بعد إعلان خلو السودان من حمى الوادي المتصدع.

وتوقع وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله ابشر وصول اولى الشحنات الى المملكة نهاية الشهر الحالي واعتبر استئناف الصادر للسعودية "فاتحة خير".

واكد الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة والتي تم الاتفاق عليها مع السعودية مؤخرا بالحقن ضد حمى الوادي المتصدع، وقال إن صحة الانسان خط احمر بالنسبة لهم ما يتطلب الاهتمام بصحة الماشية والمنتجات الحيوانية.

واشار الوزير الذي كان يتحدث خلال بدء تدشين حقن وتطعيم الضأن الحي الصادر الى المملكة العربية السعودية بمنطقة المويلح غربي ام درمان الاحد الى استمرار الجهود للمضي في الاتجاه الصحيح لصادر الثروة الحيوانية.

وتمكث الماشية التي تم تطعيمها في المحاجر 21 يوما فترة الحجر قبل التصدير.

وقال الوزير " السعودية طلبت 130 ألف رأس مبدئيا لكنها ستطلب كميات أكبر خلال الفترة المقبلة".

ونوه الى أن المملكة تعد أكبر أسواق الماشية السودانية ما يتطلب الاهتمام بكافة الاجراءات الخاصة وتصدير ماشية حية ولحوم صحية لخدمة البلدين وتوقع وصول الصادر الذي تم تحقينه الى المملكة في الثلاثين من مارس الحالي.

وطالب العاملون في المحاجر بالالتزام بكافة الشروط للحقن بعد توفر مصل التطعيم لتعضيد موقف السودان فى الالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة بما يضمن صحة المنتجات.

ونفى الوزير اتهامات البعض بالبطء في اجراءات الصادر بعد موافقة السعودية على استئنافه، وقال إنهم كانوا خلال الفترة الماضية يطمئنون على الاجراءات، اللازمة خاصة اختبارات اللقاحات الخاصة بالتطعيم والمحاجر لضمان صحتها.

وحول الاجراءات المتبعة لضمان عدم تهريب حصائل الصادر قال عبد الله ان تنسيقا يجري مع الجهات المختصة خاصة بنك السودان المركزي ووزارة المالية في كل ما يتعلق بصادر الماشية.

وتعهد بمناقشة شكوى مصدري اللحوم من بعض اجراءات الصادر فى بنك السودان المركزي مؤكدا انسياب صادر اللحوم حاليا مع استمرار المساعي لزيادة صادر البلاد من الثروة الحيوانية.

واوضح أن حصيلة الصادر في العام 2018 كانت ملياري دولار بلغ منها صادر الثروة الحيوانية 900 مليون دولار، مما يعني ان متوسط حصائل الصادر من الممكن ان يبلغ شهريا 50 مليون دولار بمزيد من الاجتهاد.

بدوره اوضح المصدر احمد ابراهيم الشيخ اكتمال حقن خمسة ألف رأس كدفعة اولي من الصادر الحي للسعودية.

واكد التزامهم باللوائح والاشتراطات التي أصدرتها وزارة الثروة الحيوانية وقال إن الوزارة بذلت جهودا مقدرة لاحتواء مرض حمى الوادي المتصدع والإحاطة به ووضع التدابير التي تتماشى مع صحة الحيوان ما أثمر عن إعلان خلو السودان من أمراض الحيوان.

ويتنافس السودان مع عدد من الدول في السوق السعودي بينها استراليا والصومال.