السلطات السعودية تعيد باخرة ماشية إلى السودان بحمولة تتجاوز الـ 7 الاف رأس

صادر الضأن السوداني للسعودية

الخرطوم 2 أغسطس 2021- أعادت السلطات السعودية الإثنين باخرة محملة بأكثر من 7 الاف رأس من الضأن إلى السودان.

وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية إشكالات كبيرة خاصة تلك المتوجهة الى المملكة العربية السعودية حيث تتمسك الأخيرة بضمان نسبة تحصين كافية ضد حمى الوادي المتصدع ما أفقد البلاد المتعثرة اقتصادياً ملايين الدولارات.

وأبلغت مصادر موثوقة في قطاع الثروة الحيوانية السودانية "سودان تربيون" الاثنين بأن "السلطات السعودية أعادت الباخرة المبروكة 10 التي كانت تحمل 7853 رأس من الضأن".

وتعد هذه الشحنة الخامسة التي ترجعها السلطات السعودية بعد استئناف الصادر بين البلدين في يناير الماضي.

وأوضحت المصادر بأن سبب ارجاع الباخرة يعود الى مخالفة الاشتراطات الصحية ووجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية بعد سحب العينات وإرسالها المختبر.

وفي مطلع مايو الماضي أعادت السلطات السعودية الباخرة المبروكة 11 إلى الموانئ السودانية بحمولة تصل 7228 رأس من الضأن و114من الجمال بسبب مخالفة اشتراطات كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.

وفي العاشر من مارس الماضي أعادت السلطات السعودية باخرة تحمل أكثر من 13 ألف رأس من الضأن أيضا بسبب نقص المناعة.

وتشترط السلطات السعودية ألا تقل مناعة الماشية عن 40 %.

وفى بدايات ذات الشهر أعادت السلطات السعودية الباخرة البركة" 7" بحمولة تصل 9 الاف رأس من الضأن إلى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.

وفى منتصف فبراير الماضي أعادت السلطات السعودية إلى السودان شحنة من الضأن بحمولة 5155 راس بعد أكثر من شهر من استئناف الصادر بين البلدين.

وتقدر إحصائيات للمصدرين أن إجمالي البواخر التي إعادتها السلطات السعودية خلال الفترة الماضية تجاوز الـ 40 شحنة.