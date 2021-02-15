السلطات السعودية تعيد شحنة ضأن إلى السودان لقلة كفأة التحصين

ضأن في طريقه للتصدير من ميناء هيدوب بشرق السودان - ارشيف

الخرطوم 15 فبراير 2021 ـ أعادت السلطات السعودية شحنة من الضأن بحمولة 5155 رأس إلى السودان بعد أكثر من شهر من استئناف الصادر بين البلدين.

وتواجه صادرات الماشية السودانية اشكالات تتعلق بنقص المناعة للحيوان ما أفقد السودان ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر.

وأوضح خطاب صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن أسباب إعادة الباخرة "المبروكة 10" بحمولة 5.155 رأس تعود إلى أن نتائج المختبر أظهرت مخالفتها اشتراطات نسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع "RVF".

ونوه الخطاب إلى أنه "بناءا على الأمر السامي الكريم القاضي بمراعاة النواحي الصحية للحيوانات الواردة وإشارة إلى قانون نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية والموافق عليه من قبل مجلس الوزراء السعودي فقد تمت الإجراءات الصحية والبيطرية لحيوانات الباخرة (المبروكة 10) والقادمة من دولة السودان".

وفي يناير الماضي أبلغت السلطات السعودية السودان باستئناف صادر الماشية الحية إلى المملكة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وحظرت السلطات السعودية في أكتوبر من العام الماضي صادر الماشية مؤقتا من السودان بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع في شمال البلاد.