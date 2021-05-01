السلطات السعودية تعيد مجدداً باخرة مواشي سودانية

الخرطوم 1 مايو 2021- أعادت السلطات السعودية باخرة ماشية إلى الموانئ السودانية بحمولة تصل 7228 رأس من الضأن و114من الجمال.
- ميناء بورتسودان في شرق البلاد
وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية إشكالات كبيرة خاصة المملكة العربية السعودية تتعلق بنقص كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.
وأفاد خطاب ممهور بتوقيع مدير ميناء جدة الإسلامي حصلت علية "سودان تربيون" السبت بارجاع الباخرة" المبروكة "11 القادمة من السودان.
واكد ان سبب الارجاع يعود إلى أن نتائج المختبر أظهرت مخالفة الضأن والجمال اشتراطات نسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدعRVF.
وتعد الباخرة المبروكة 11 الرابعة التي ترجعها السلطات السعودية بعد استئناف الصادر في يناير الماضي.
وابان المنشور انه بناء على الأمر القاضي بمراعاة النواحي الصحية للحيوانات الواردة واشارة إلى قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي فقد تمت الإجراءات الصحية البيطرية لحيَوانات الباخرة المبروكة 11 القادمة من دولة السودان
في الأثناء أكد مصدرون لـ" سودان تربيون: إعادة السلطات السعودية باخرة المبروكة 11 متوقعين وصولها خلال الساعات القادمة.
وفي العاشر من مارس الماضي ارجعت السلطات السعودية باخرة تحمل أكثر من 13 ألف رأس من الضأن إلى الموانئ السودانية.
وفى بدايات ذات الشهر أعادت السلطات السعودية الباخرة البركة" 7" بحمولة تصل 9الف رأس من الضأن إلى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.
وفى منتصف فبراير الماضي أعادت السلطات السعودية شحنة من الضأن بحمولة 5155راس إلى السودان بعد أكثر من شهر من استئناف الصادر بين البلدين.
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