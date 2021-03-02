السلطات السعودية تعيد مجدداً 9 الاف رأس من الماشية السودانية

الخرطوم 2مارس 2021- أمرت السلطات السعودية بإعادة باخرة تحمل شحنة من المواشي الى الموانئ السودانية بسبب نقص مناعة الحيوان بعد أيام من ارجاع باخرة لذات السبب.

ضأن في طريقه الى ميناء التصدير بسواكن

وتواجه صادرات الماشية السودانية مشكلات متكررة تتعلق بنقص مناعة الحيوانات المصدرة الى المملكة ما أفقد البلاد ملايين الدولارات جراء إعادة عشرات البواخر.

وكشفت مصادر موثوقة بقطاع الثروة الحيوانية لـ “سودان تربيون" الثلاثاء عن إعادة السلطات السعودية الباخرة البركة" 7" بحمولة تصل 9 الاف رأس من الضأن.

وقالت إن تلك الشحنة خرجت للصادر من محجر في مدينة كسلا شرق السودان.

وأشارت إلى أن الماشية السودانية ماتزال تعاني من مشكلة الإرجاع مبدية استغرابها لذلك في ظل توجه الدولة حاليا للاستفادة من موارد النقد الأجنبي بعد توحيد سعر الصرف.

واقر وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح في حديثه لـ "سودان تربيون" بتأخر تقرير اللجنة التي كونها مجلس الوزراء في وقت سابق لمعالجة مشكلة ارجاع البواخر لأكثر من شهرين. ودعا مجلس الوزراء للإسراع في تسليم التقرير.

ونوه إلى أنه تم تكوين لجنة أيضا للتحقيق حول ارجاع الباخرة المبروكة 10 لكنها لم تصل إلى نتائج حتى الآن.

وفى منتصف الشهر الماضي أعادت السلطات السعودية شحنة من الضأن بحمولة 5155 رأس إلى السودان بعد أكثر من شهر من استئناف الصادر بين البلدين.

وأوضح خطاب صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وقتها أن أسباب إعادة الباخرة المبروكة 10 تعود إلى أن نتائج المختبر أظهرت مخالفتها اشتراطات نسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع "RVF".

وفى يناير الماضي أبلغت السلطات السعودية السودان باستئناف صادر الماشية الحية إلى المملكة بعد توقف دام أكثر من ثلاث أشهر.