السلطات السودانية: الفحوصات أثبتت عدم إصابة الطلاب المبعدين من الصين بـ(كورونا)

الخرطوم 12 مارس 2020 - أعلنت الخارجية السودانية، الخميس، أن نتائج الفحص الطبي للطلاب السودانيين العائدين من الصين، الموجودين تحت الحجر الصحي بالمدينة الإنسانية في أبو ظبي، أثبتت سلامتهم من الإصابة بفايرس كورونا.

فايرس كورونا أثار ذعرا واسعا وأثر على حركة الاقتصاد والسفر في غالب دول العالم

وأفاد بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، انها تتابع السودانيين الموجودين تحت الحجر الصحي في المدينة الإنسانية بأبو ظبي، وأن نتائج الفحص الطبي "أكدت سلامتهم تماما من الإصابة بفايرس كورونا، حسبما أعلنته السلطة المختصة بإمارة أبو ظبي".

ونوَّه إلى أن السلطات ذكرت أن فترة الحجر الصحي للمقيمين في المدينة الإنسانية ستنتهي في 17 مارس الجاري، وأكدت وزارة الخارجية متابعة شأن الطلاب السودانيين في الحجر الصحي لحين وصولهم للبلاد سالمين.

وفي 3 مارس الجاري، أعلنت الخارجية السودانية، بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركزا لتفشي فيروس كورونا.

وتكلفت دولة الإمارات، بنقل السودانيين من الصين، بتوفير طائرة خاصة تقلهم إلى أبو ظبي واستضافتهم في حجر صحي لأيام قبل إرسالهم إلى الخرطوم.