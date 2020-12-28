السلطات السودانية تبدأ الإنتاج من مسلخ (الساحل) لصادر اللحوم

ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن

الخرطوم 28 ديسمبر 2020- أعلن مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن بدء إنتاج مسلخ (الساحل) بولاية البحر الأحمر شرقي السودان عمليات الإنتاج لصادر اللحوم للسعودية بطاقة إنتاجية تصل 4 الاف طن يوميا.

ويصدر السودان منذ عقود الماشية الحية إلى دول الخليج لاسيما السعودية دون تحقيق قيمة إضافية من صادر اللحوم بسبب ضعف الإيفاء باشتراطات صادر اللحوم ونقص المسالخ.

واجازت وزارة الثروة الحيوانية وهيئة الغذاء والدواء السعودية خلال الأيام الماضية مسلخ الساحل لتصدير اللحوم إلى المملكة.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ “سودان تربيون" الاثنين إنه بدخول مسلخ الساحل يصبح عدد المسالخ العاملة في السودان سبعة ما يسهم في انتظام صادر اللحوم إلى الخارج.

كما يعمل المسلخ على التصدير بالبر عبر الشاحنات المبردة إلى جدة الى جانب التصدير عبر شركة الخطوط الجوية السودانية فقط.

وأكد فرح انسياب صادر اللحوم إلى كافة دول الخليج ومصر دون أي إشكالات وان التعاقدات تمضي بشكل جيد.

وأفاد الوزير أن المسلخ بدأ عمليات الإنتاج رسميا بطاقة إنتاجية تصل 4 الاف طن يوميا، وتوقع دخول مسلخ غرب ام درمان الإنتاج خلال ستة أشهر ومسلخ الجنيد خلال شهرين.

ورأى إن ايقاف صادر الماشية فرصة لإعادة تأهيل المسالخ لصادر اللحوم.

وكشف عن مساع مع شركة الخطوط الجوية السودانية لفتح الشحن لصادر اللحوم للطيران الأجنبي لمختلف الدول.

وفى نوفمبر الماضي اعلنت السلطات السودانية عن خطة لحصر صادر الثروة الحيوانية على اللحوم فقط وإيقاف صادر الماشية إلى كافة الدول.

وقال وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح لـ “سودان تربيون" وقتها ان خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة إنشاء المسالخ وتنشيط صادر اللحوم عوضا عن صادر الماشية الحية موضحا أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يكون الصادر إلى الخارج من اللحوم وايقاف الصادر الحي خلال الفترة المقبلة.

وفي مايو الماضي شهد مطار الخرطوم إقلاع أول شحنة لصادر اللحوم السودانية الى المملكة العربية السعودية بسعة 20 طن طبقا للاشتراطات العالمية بعد تجهيزها في مسلخ الكدرو بالخرطوم.