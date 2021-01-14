السلطات السودانية تحظر الطيران فوق أجواء ولاية القضارف

الخرطوم 14 يناير 2020- فرضت سلطة الطيران المدنى السودانية الخميس قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى شرق البلاد
- ولاية القضارف في شرق السودان
وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية ابراهيم عدلان لسودان تربيون إن الأجراء يأتي عقب اختراق مقاتلة أثيوبية لأجواء السودان صباح امس الأول.
و اعتبرت سلطة الطيران المدني ان أجواء ولاية القضارف في دائرة نصف قطرها 5 ميل بحري ممنوع فيها التحليق او الهبوط من فوق سطح الأرض و حتي ارتفاع 29 الف قدم.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت الاربعاء عن اختراق طائرة عسكرية اثيوبية للاجواء السودانية في تصعيد وصفته بالخطير وحذرت من مغبة تكراره.
وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ اسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم انها تعدي من مليشيات اثيوبية مسنودة بقوات رسمية على اراضي سودانية.
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