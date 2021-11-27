السلطات السودانية تخلي سبيل مزيد من المعتقلين

الخرطوم 27 نوفمبر 2021- أفرجت السلطات السودانية في الساعات الأولى من صباح السبت عن مزيد من المعتقلين بعد ساعات من إعلان بعضهم بدء إضراب عن الطعام.

خالد عمر عقب الافراج عنه فجر السبت 27 نوفمبر 2021

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت غالب وزراء الحكومة بعد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي والتي حل بموجبها الحكومة وفرض حالة الطوارئ كما جمد كل البنود ذات الصلة بالشراكة مع الحرية والتغيير التي ينتمي إليها الوزراء الموقوفون.

وشمل الإفراج كل من وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المنحلة خالد عمر يوسف ووالي الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو لجنة تفكيك التمكين طه عثمان علاوة على رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم شريف محمد والمفوض المالي بلجنة التمكين ماهر أبو الجوخ.

ولازالت السلطات تعتقل وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان وعضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح وآخرين.

وكان حزب المؤتمر السوداني قال في بيان الجمعة إن خالد يوسف وآخرين بدؤوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية لعدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من شهر.