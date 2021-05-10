السلطات السودانية ترحل جنود اثيوبيين في (يوناميد) الى كسلا لمنحهم حق اللجوء

الفاشر 10 مايو 2021- بدأت معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور في ترحيل الجنود الإثيوبيين العاملين في بعثة حفظ السلام "يوناميد" الذين رفضوا العودة الى بلادهم وطالبوا بحق اللجوء السياسي.

قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور

وينتمي الجنود الاثيوبيين الى قومية التقراي التي تشن الحكومة الأثيوبية ضدها حربا شرسة منذ نوفمبر الماضي، ويخشى الجنود من التعرض لمضايقات قد تصل الى التصفية حال العودة الى هناك.

وقال مدير مكتب معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور الفاتح إبراهيم محمد لوكالة الأنباء السودانية الاحد إن الفوج الأول من الجنود غادروا مطار الفاشر الدولي عبر طائرة تتبع للأمم المتحدة، الى مدينة كسلا ومنها برا إلى مخيم "أم قرقوره" للاجئين على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأوضح أن جملة عدد الجنود الذين تقدموا بطلبات لجوء لدى المعتمدية بلغ 120 جنديا بينهم 14 امرأة.

وقال إن عملية ترحيلهم تتم عبر أربع مراحل حيث غادر مطار الفاشر الدولي يوم الاحد 33 منهم، فيما يغادر الاثنين 31 آخرين.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن دائرة اللجوء والشركاء الآخرين سيقومون بتكملة كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتهم عقب وصولهم مخيمات شرق البلاد مباشرة.

وكان أكثر من 100جندي إثيوبي من العاملين في بعثة "يوناميد" بدارفور امتنعوا الأيام الماضية عن المغادرة إلى أديس أبابا خوفا من تعرضهم للتصفية باعتبار أنهم ينتمون لقومية التقراي حيث تقدموا بطلبات لجوء لدى السلطات السودانية.