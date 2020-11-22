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السلطات السودانية تصدر 25 ألف رأس من الماشية إلى سلطنة عمان

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الخرطوم 22 نوفمبر 2020- اعلنت السلطات السودانية عن تصدير 25 ألف رأس من الضأن إلى سلطنة عمان بعد أيام من ايقاف الصادر للسعودية.

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شحنة من الضأن السوداني تصل سلطة عمان ..الأحد 22 نوفمبر 2020 (سودان تربيون)

وتواجه صادرات الماشية السودانية للدول العربية مشكلات كبيرة خاصة الى المملكة العربية السعودية التي أعادت أكثر من 25 شحنة خلال الأشهر الست الأخيرة بحجة تدني مستوى المناعة لدى الحيوانات ما تسبب في تكبيد المصدرين خسائر مالية فادحة.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح لـ “سودان تربيون" الأحد انه تم تفريغ احدى البواخر التي تحركت من السودان في موانئ سلطنة عمان بحمولة 25 ألف رأس يرافقها فريق طبي بيطري.

ويقلل مصدرون من مساهمة التصدير إلى الدول الأخرى في الخزينة العامة بشكل كبير مقارنة مع التصدير الى الأسواق السعودية التي تعتبر أكبر مشتر للمواشي السودانية.

وقال المقرر السابق لشعبة مصدري الماشية خالد وافي لـ “سودان تربيون" الأحد إن السودان فقد حاليا أكبر سوق للصادر مما يضر بالاقتصاد.

وتابع "لا غني عن الصادر للسعودية لان سلطنة عمان تستورد باخرة كل شهرين بينما تستورد قطر باخرة سنوياً خلال عيد الأضحى".

والاسبوع الماضي أعلنت السلطات السودانية ايقاف صادر الماشية إلى السعودية رسميا ورهنت استئنافها بتوقيع برتوكول تجاري بين البلدين لحفظ حقوق المصدرين.

وقال وزير الثروة الحيوانية عادل فرح في مؤتمر صحفي إن السعودية قررت ايقاف صادر الماشية من السودان بسبب حمى الوادي المتصدّع رغم عدم وجود إعلان رسمي يؤكد وجود المرض في البلاد.



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