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السلطات السودانية تضع يدها على مصنع تعدين يتبع لجمعية أهلية

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مصنع ساوي للتعدين بأبو حمد

الخرطوم 17 مارس 2020 -وضع فريق مشترك "جيولوجي، أمنى" مكلف من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية -الذراع الفني والرقابي -لوزارة الطاقة والتعدين يده على " مصنع "ساوي" للتعدين بمنطقة ابوحمد بولاية نهر النيل مملوك لجمعية القرآن الكرم المحسوبة على كوادر النظام المعزول.

وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار وزير الطاقة بإكمال إجراءات نقل ملكية مصنع "ساوي للتعدين" لوزارة الطاقة والتعدين ووضع يدها على المصنع والارض والمعمل وتشغيل المتبقي داخل الماكينات مع حفظ حقوق المستثمر الشريك مع الجمعية في التشغيل.

وأوضح رئيس الفريق المشترك جيولوجي محمد عباس ان الفريق اجتمع مع والي ولاية نهر النيل المكلف بخصوص تنفيذ قرار وزير الطاقة في هذا الصدد حيث ابدى الوالي ترحيبه الشديد بالخطوة

ولفت عباس بحسب بيان صادر من وزارة الطاقة تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء الى ان الوالي امر القوات النظامية بالولاية " شرطة معادن، استخبارات، شرطة امنية، مباحث "بتنفيذ قرار وزير الطاقة بوضع يدها على مصنع ساوي للتعدين الذي تملكه جمعية القران الكريم بشراكة مع أحد المستثمرين.

وكشف عباس انهم قاموا بحصر لكافة الممتلكات بالمصنع الذي قال انه يحتوي على قسمين قسم للطواحين الرطبة وقسم متكامل لمعالجة مخلفات التعدين حيث تم وضع كل الممتلكات التي جرى حصرها تحت حراسة القوات الامنية وتكليف قوة من الجيش بحراسة الطواحين الرطبة فيما تم حراسة المصنع بقوة امنية مشتركة.

وأفاد أن الفريق المشترك سيرفع تقريرا نهائيا لوزير الطاقة والتعدين بالتوصيات خلال اسبوع.

وكانت لجنة إزالة التمكين كشفت في وقت سابق عن امتلاك جمعية القران الكريم مناجم للتنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل كانت تتلقى دعما سنويا من رئاسة الجمهورية يصل لـ 750 ألف جنيه

وكشفت اللجنة ان مجموعة من عضوية الجمعية عند سماعهم لخبر لجنة التمكين ذهبوا للاستيلاء على معدات واليات المنجم ليتم القبض عليهم وفتح بلاغات خيانة امانة في مواجهتهم.



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