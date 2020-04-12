السلطات السودانية توقف رئيس تنظيم يتبنى احتجاجات ضد الحكومة

عشرات النساء تظاهرن في الخرطوم للتنديد بالحكومة الانتقالية..الأحد 12 أبريل 2020

الخرطوم 12 أبريل 2020 – اعتقلت السلطات السودانية الأحد رئيس تنظيم "الحراك الشعبي الموحد" والقيادي بتيار المستقبل معمر موسى في أعقاب تنظيمه احتجاجات جديدة ضد الحكومة الانتقالية، خرجت فيها هذه المرة عشرات النساء.

وجرى الإعلان في وقت سابق عن هذا التنظيم بوصفه يضم عديد من الكيانات والجمعيات الوطنية والشبابية وأحزاب سياسية وان الشباب تجمعوا حوله لاستكمال الثورة.

ويعتقد على نطاق واسع أن أنصار هذا التنظيم من مؤيدي النظام الإسلامي ورئيسه المعزول عمر البشير.

وندد "تيار المستقبل"، باعتقال مساعد الرئيس للشؤون السياسية، معمر موسى محمد، ومسؤول المكتب التنفيذي وائل جلال، واعتقال 20 من الشباب بعضهم من أعضاء تحالف الحراك الشعبي الموحد، بجانب محتجون شاركوا في موكب "المرأة" الذي كان عازم على التوجه للقيادة العامة.

وأعلن التيار، في بيان تلقته "سودان تربيون"، رفضه لاعتقال فتاتين، واعتبره "قمع دنيء".

وأضاف، "سلطة الحرية والتغيير تختبئ مرتجفة خلف درع الأمن، وتداري سوءتها وفشلها الذريع أمام الشعب بقمع الشرفاء الذين يهتفون بمطالب شعبنا ومجتمعنا".

وأوضح أن "تيار المستقبل سيمضي في الإجراءات القانونية للدفاع عن المعتقلين، ولن يتوقف عن دعم الاحتجاج وحراك الشارع لأجل المطالب، وسيستمر في العمل على تغيير وضع السلطة المكونة من الائتلاف العسكري المدني الفاشل". حد وصف البيان

وشهدت العاصمة الخرطوم، الأحد، تظاهرة نسائية احتجاجية، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورحيل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك.

ورفعت المئات من النساء، لافتات مكتوب عليها، "لا لتمكين الشلليات"، "يسقط الاستعمار الجديد"، "جيش واحد شعب واحد"، "كورونا ما بتقتل، بتقتل صفوف العيش". في إشارة الى أزمة الخبز المتفاقمة.

كما رددت المتظاهرات هتافات مناوئة بحق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وتحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان.

وجاءت المظاهرة النسائية، المتجهة نحو مقر مجلس الوزراء، بإيعاز من الحراك الشعبي الموحد "حشد".

وحاولت المتظاهرات الدخول إلى محيط القيادة العامة، لكن قوات من الجيش، منعتهن باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقالت رئاسة الشرطة في بيان إن قواتها تصدت لمسيرات تحركت من تقاطع شارع القصر مع البلدية واتجهت شرقاً.

وأضافت " تم القبض على 30 من المشاركين وتم فتح بلاغات تحت المواد (74/101) من القانون الجنائي وأمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م بقسم الخرطوم شمال".

كما أكد البيان أن قوات الشرطة "ماضية في إنفاذ القانون بمهنية واحترافية بعيداً عن أي استقطاب أو إملاء عدا النصوص القانونية".

ويشهد السودان حاليا، أزمة خانقة في الخبز والوقود، تجلت في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود بسبب عدم توفرها.