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السلطات السودانية تعلق ترحيل اللاجئين الاثيوبيين لحين تحسين الخدمات في (الطنيدبة)

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القضارف 2 فبراير 2021- أوقفت السلطات في شرق السودان ترحيل اللاجئين الاثيوبيين من نقاط الاستقبال الى مخيم "الطنيدبة" بسبب نقص الخدمات مع تزايد أعداد الفارين حيث قفز العدد الكلي للاجئين الاثيوبيين الذين وصلوا شرق السودان الى 67057 لاجئ.

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لاجؤون اثيوبيين وصولوا الى القضارف يوم الاربعاء 11 نوفمير 2020 (صورة سونا)

وقال رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين الفاتح مقدم لـ “سودان تربيون" الثلاثاء إن عمليات نقل اللاجئين من معسكرات الاستقبال بحمداييت وهشابة الى معسكر الطنيدبة جرى تعليقها لإجراء تحسينات في الخدمات وتشييد مساكن إضافية.

وأعلن مقدم أن حكومة ولاية القضارف صادقت على مساحة إضافية بمقدار كيلومتر واحد لتكون امتدادا لمعسكر الطنيدبة الذي يشهد نقصا حادا في الخدمات والمراحيض مع تزايد أعداد اللاجئين.

ويبلغ عدد الاثيوبيين بنقطة استقبال حمداييت 48091 لاجئ بجانب 18966 آخرين تم استقبالهم في معسكر الهشابة في وقت اكتمل ترحيل 13406 لاجئ منهم إلى معسكر الطنيدبة.

وأبان مقدم أن عمليات المسح الميداني وإعادة تأهيل المساحات الإضافية ستبدأ الأربعاء لإكمال اجراءات ترحيل 34 ألف لاجئ، منهم 6259 بمعسكر الهشابة و27791 لاجي بحمدايت.



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