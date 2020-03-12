السلطات السودانية تعلق رحلات الطيران لـ 8 دول وتغلق المعابر البرية مع مصر

الخرطوم 12مارس 2020- أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية الخميس نشره دولية (نوتام) للطيران تقضي بتسيير رحلة واحده من الرحلات المجدولة بعد تفشي الإصابة بفايرس كورونا في عدد من الدول، كما تقرر تعليق الطيران مع 8 دول وإغلاق المعابر البرية مع مصر.

معبر "أشكيت ـ قسطل" من جانب السودان على الحدود مع مصر

وقال المدير العام لسلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان لـ (سودان تربيون) انه تقرر تعليق رحلات الطيران فورا وحتى اشعار اخر لكل الرحلات الجوية القادمة من أو المسافرة الي عدد من الدول تشمل كوريا ، الصين ، اليابان، إيطاليا، إيران، أسبانيا، ومصر. وفرنسا.

وأوضح المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم أن النشرة الدولية(نوتام) تقضي السماح بتسيير رحله واحده للرحلات الدولية المجدولة إلى جانب مطالبة كل الركاب القادمين إلى مطار الخرطوم بإبراز شهادة دوليه بخلوهم من الإصابة بالفايرس إضافة لعدم السماح بوصول الركاب العابرين إلى دول أخرى (ركاب الترانزيت).

والأربعاء صنفت منظمة الصحة العالمية فايرس كورونا وباءً عالميا، نتيجة الانتشار السريع للمرض في أغلبية دول العالم، وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الإصابات بالوباء خارج الصين تضاعفت 13 ضعفا في الأسبوعين الأخيرين.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي أن عدد المصابين بالمرض وصل إلى مستوى الوباء العالمي، مشددا على أن المنظمة تركز على دعم إيران بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

واغلقت سلطات الطيران المدني السودانية منذ الأربعاء كل المطارات السودانية امام كافة الطائرات القادمة من مصر لحين إشعار آخر.

وتلقت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور إخطارا من مكتب مطار نيالا الدولي يشير إلى توجيهات سلطات الطيران المدني بعدم استيعاب الطائرات القادمة من مصر الى حين إشعار آخر.

وأكد عبد الرحيم أن تلك النشرات تعني بتوجيهات للرحلات المصرية وطيران (يوناميد) بعدم الوصول إلى مطارات الفاشر ونيالا وكادقلي الا بعد مروره بالخرطوم والخضوع للماسح الخاص بالإجراءات المتبعة لفحص الإصابة بفايرس كورونا.

وفجر اليوم الخميس أعلنت الحكومة السعودية، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي، التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال”.

وأضافت “وتقرر أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه”.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

ومع إعلان القرار السعودي شهد مقر الخطوط الجوية السعودية إلى جانب الخطوط الأخرى في الخرطوم إقبالا واسعا من المسافرين إلى المملكة أملا في وصولها قبل انقضاء مهلة الـ 72 ساعة.

وارتفع سعر التذكرة من الخرطوم الى جدة لنحو 70 ألف جنيه فيما لم يجد الكثير من المسافرين فرصا للمغادرة.

واعلن مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم -صالة المغتربين - في بيان عن استمرار عمله في الفترة المسائية لهذا اليوم بعد الاقبال الكثيف من المواطنين لإجراء التأشيرة بعد قرار السلطات السعودية بمنح ٧٢ ساعة للعودة إلي أراضيها بالنسبة للمقيمين.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس قرارا بإغلاق المعابر الحدودية المتاخمة لمصر وتشمل (اشكيت – أرقين – حلفا النهري).

كما تقرر دعم المعابر والمنافذ وتنفيذ خطة الاستعداد والاستجابة الشاملة للوباء بتكامل جهود كل الجهات ذات الصلة (اللجنة الفنية العليا وحكومة الولاية المعنية وحرس الحدود).

ونصت القرارات الوزارية على احكام التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال هذا الأسبوع لتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق استراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.

وأضافت "على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تمويل الخطة القومية لمكافحة الكورونا إضافة الي عقد اجتماع رباعي بين ممثل البنك الدولي – ممثل صندوق النقد الدولي – ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن لتوفير بقية التمويل".

كما حث مجلس الوزراء على تفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد.