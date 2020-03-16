السلطات السودانية تقرر إعلان حالة الطوارىء الصحية

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أخر الآراء
ثرثرة تحت حمى الكورونا2020-03-16 15:48:57
بقلم : محمد عتيق
حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة ..
إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)
حكاية شعبية على طاولة الهموم الاقتصادية2020-03-16 06:16:45
بقلم : السر سيد أحمد
في السادس عشر من فبراير الماضي شهدت حظيرة الدواجن في قرية ود بلال إدخال 25 ألف كتكوت لآنتاج دجاج لاحم بعد 38 يوما وتقضي الخطة القيام بدورة أخرى قبل رمضان والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على (...)
المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (4 - 4)2020-03-14 17:43:57
الدكتور عمر مصطفى شركيان
shurkiano@yahoo.co.uk
أما بعد، فبعد حقب عديدة من تداول السُّلطة في الخرطوم، وصلت البلاد إلى ما حالت إليه الأمور من سوء المنقلب، وبُعد الطلب، وذلك بعد أن جاء أهل النفاق الذين احتكروا السُّلطة، (...)
2017-02-15 21:42:51
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟
(تحديات وفرص)
15 فبراير 2017
بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
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أخر البيانات الصحفية
مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 20182018-09-14 16:18:47
1-المفوضية :-
أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.
ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)
في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31
حزب البعث السوداني
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اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)
*تحالف العار.. ليس بإسمنا*2018-08-14 17:38:52
نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية:
استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)
أخر الآراءثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)
حكاية شعبية على طاولة الهموم الاقتصادية 2020-03-16 06:16:45 بقلم : السر سيد أحمد في السادس عشر من فبراير الماضي شهدت حظيرة الدواجن في قرية ود بلال إدخال 25 ألف كتكوت لآنتاج دجاج لاحم بعد 38 يوما وتقضي الخطة القيام بدورة أخرى قبل رمضان والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على (...)
المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (4 - 4) 2020-03-14 17:43:57 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk أما بعد، فبعد حقب عديدة من تداول السُّلطة في الخرطوم، وصلت البلاد إلى ما حالت إليه الأمور من سوء المنقلب، وبُعد الطلب، وذلك بعد أن جاء أهل النفاق الذين احتكروا السُّلطة، (...)
المزيد