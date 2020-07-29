السلطات السودانية تقرر استمرار الإجراءات الاحترازية ضد (كورونا) لثلاث أسابيع

الخرطوم 29 يوليو 2020 – أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، خلو 14 ولاية من ولايات البلاد الــ18 من تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك قررت استمرار الإجراءات الاحترازية لثلاث أسابيع.

عضو مجلس السيادة صديق تاور

وأكد نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة، صديق تاور، أن اللجنة اطلعت في اجتماعها الثلاثاء على تقرير الوضع الوبائي العام في البلاد، الذي أشار لتحسن الوضع في عدد من الولايات خلال الأسابيع الماضية، و"خلو 14 ولاية من تسجيل أي إصابات جديدة للأسبوعين الماضيين".

وأوضح أن اللجنة حذرت من التخلي عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة في أيام العيد.

وأعلن " الإبقاء على الإجراءات الاحترازية الصحية في البلاد لثلاثة أسابيع قادمة، للتأكد من سلامة الوضع الصحي وعدم حدوث موجة ثانية للوباء".

وأفاد أن التقرير أكد تدني نسبة الإصابات بالعاصمة مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية ولجان الطوارئ الصحية في الولايات خاصة.

وحث تاور المواطنين على الامتثال للموجهات الصحية خلال فترة العيد، وتجنب الأسباب التي من شأنها نقل العدوى أثناء صلوات العيد أو المعايدة.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان إلى 11 ألف و496؛ منها 725 وفاة، و6001 حالة تعاف.

في الأثناء أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى، وفق اشتراطات صحية محددة، بسبب تفشي وباء فايروس كورونا.

ووجهت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، لجان المساجد بالإشراف على مكان الصلاة بواسطة أشخاص ملتزمين بكل التوجيهات الصحية، والإشراف على جميع السجادات، بذات الشروط الصحية.

كما وجهت بتقصير وقت الصلاة، بقراءة سور قصيرة، وتقصير الخطبة إلى أقل زمن ممكن.

ودعت الوزارة المصلين للالتزام بارتداء الكمامات، وأن يحمل كل مصلي مصلاته قدر الإمكان، وعدم المصافحة والعناق بعد الصلاة.

كما شددت على الالتزام بعدم الذهاب إلى المتنزهات، وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن إلى صلاة العيد.