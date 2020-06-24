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السلطات السودانية تقرر بنحو مفاجئ إيقاف رحلات إعادة العالقين جوا

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الخرطوم 24 يونيو 2020- أوقفت السلطات السودانية الأربعاء على نحو مفاجئ رحلات إعادة الرعايا العالقين بالخارج.

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مطار الخرطوم الدولي

وأكد مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان "توقف رحلات العالقين الجوية، حتى يتسنى لوزارة الصحة إتمام الفحوصات المتراكمة للعالقين".

ووصل أكثر من الفي عالق خلال الأيام الماضية عبر رحلات جوية وبرية من مصر ودول أخرى بعد قرار حكومي بإعادتهم وفق ضوابط تضمن التأكد من عدم اصابتهم بفايروس كورونا.

وأضاف عدلان في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن فحوصات العالقين، كانت أكبر من طاقة المعامل الموجودة في إستاك، ومركز جبرة، ومعامل السلاح الطبي.

وتابع " جدول الرحلات سيعود قريبا، بعد فراغ المعامل من فحص عينات العالقين الذين وصلوا البلاد".

وشكا مواطنون في مطار القاهرة من عدم ابلاغهم بتعليق الرحلات قبل وقت كافي وانهم تفاجأوا بالقرار بعد وصولهم المطار وانهاء اقاماتهم هناك، كما أن بين الركاب مرضى كانوا بحاجة ماسة لمواصلة العلاج في الخرطوم فور وصولهم.



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