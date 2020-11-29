السلطات السودانية تقرر تشديد الاحترازات لمنع تفشي (كورونا)

الخرطوم 29 نوفمبر2020 –أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان الأحد حزمة توصيات وموجهات للمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيقها بغية السيطرة على ازدياد معدلات الإصابة بفايروس كورونا.

وزير الصحة أسامة عبد الرحيم

ووفق آخر تقرير صل عدد المصابين في السودان مُنذ بدء الجائحة في أبريل الفائت إلى 17.404، بينها 1.235 وفاة مقابل تعافي 10.175 شخص من الوباء.

ومن بين القرارات المتخذة خلال اجتماع موسع بين الجهات ذات الصلة تشديد الإجراءات والاحترازات الصحية، مع تخفيض عدد الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50-70%، علاوة على ايقاف الدراسة بالفصول النهائية "ثامن أساس – ثالثة ثانوي" لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة.

وكان الاجتماع استمع الى تقارير من وزارات الصحة، المالية، التربية والتعليم والإعلام، إضافة للخدمات الطبية بالشرطة والقوات المسلحة وولاية الخرطوم، الطيران المدني ومنصة رجال الأعمال لمكافحة كورونا.

وقدم وزير الصحة المكلف أسامة عبد الرحيم تقريراً عن الوضع في البلاد وخطة الوزارة لمواجهة الوباء، شاكيا من نقص الموارد المالية لزيادة عدد مراكز العزل والعلاج.