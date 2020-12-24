السلطات السودانية تقول إن مطار الخرطوم لن يغلق أبداً

الخرطوم 24 ديسمبر 2020- قال مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني السودانية انه لا اتجاه لإغلاق المطار أمام حركة السفر الدولية.

مطار الخرطوم الدولي

وثار قلق عالمي بعد أن ظهرت في بريطانيا سلالة جديدة من فايروس كوفيد- 19 وصفت بأنها معدية أكثر من سابقاتها وتنشر بسرعة عالية.

وأكد مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لـ "سودان تربيون" الخميس أن هناك احترازات وترتيبات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة دون أن يفصح عن تفصيلها

وأضاف " لن نغلق المطار هذه المرة ابداً". لكنه ترك الباب موارباً لزيادة عدد الدول التي يمكن حظر القادمين من مطاراتها.

والاثنين قررت السلطات السودانية منع دخول الركاب القادمين عبر مطار الخرطوم من ثلاث دول هي بريطانيا، هولندا وجنوب أفريقيا.

ومنعت سلطات المطار السودانية "دخول جميع القادمين من تلك الدول بغض النظر عن جنسياتهم سواء عن طريق رحلات مباشرة او غير مباشرة".

وأفاد عدلان إنهم بانتظار توجيهات منظمة الطيران العالمية ووزارة الصحة الاتحادية فيما يتعلق بحظر دول أخرى سيتم الافصاح عنها قريباً.

ونوه لانعقاد ورشة الاثنين المقبل بخصوص الاحترازات الجديدة التي سيتم تطبيقها في المطار بمشاركة كافة الجهات المعنية في الأمر.

يشار الى أن كثير من الدول في جميع أنحاء العالم أعلنت تعليق الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فايروس كورونا كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدانا أخرى بينها الدنمارك وجنوب أفريقيا تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة.