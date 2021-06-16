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السلطات السودانية توقف 25 من تجار العملة في السوق الموازي

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الخرطوم 16 يونيو 2021- تحسنت العملة المحلية في السودان على نحو نسبي امام سلة العملات الأجنبية فى ختام تداولات الأربعاء بينما أوقفت السلطات عدد من تجار العملة الناشطين في السوق الموازي.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار بـ 472 جنيها بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 123جنيها والدرهم الإماراتي 125جنيها كما سجل سعر لليورو 565 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات نسبياً إلى تحسن المعروض بشكل طفيف مقابل تراجع الطلب إلى جانب عودة السلطات لتعقب أنشطة تجار العملات.

وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن الأسواق الموازية تشهد حالة من التراجع للطلب مع استمرار مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي.

وأوقفت مباحث ولاية الخرطوم بدعم من جهاز المخابرات 6 من كبار تجار العملة و25 متهما من صغار المتعاملين وبحوزتهم مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي.

ونفذت السلطات حملات نوعية استهدفت كبار المضاربين في النقد الاجنبي وتجار العملة في إطار إنفاذ موجهات اللجنة الفرعية للجنة الاقتصادية والمعنية بأحكام الرقابة وضبط الانشطة غير المقننة والخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج قنواته الرسمية.

وأشار المكتب الصحفي للشرطة في تصريح مكتوب لاتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم بأقسام الشرطة بدائرة الاختصاص، وقال ان الحملات اوقفت 25 متهما يخضعون للتحقيقات وفق الإجراءات القانونية.



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