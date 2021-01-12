السلطات السودانية تلغي حظر القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا

الخرطوم 12 يناير 2021- ألغت السلطات السودانية الثلاثاء حظر الدخول الذي فرضته على القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب افريقيا.

مطار الخرطوم الدولي

وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية ابراهيم عدلان لـ “سودان تربيون" الثلاثاء إنه بعد التشاور مع اللجنة الفنية للطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية وبناءاً على الوضع الوبائي "تقرر إلغاء الحظر المفروض على القادمين من الدول الثلاث".

كما تقرر ان يلتزم القادمون من تلك الدول بإحضار شهادة فحص كوفيد -19 سالب مع الإلزام التام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما بعد ملء استمارة الحجر الصحي.

وكانت السلطة أصدرت نشرة (نوتام) بتمديد منع دخول الركاب القادمين من الدول الثلاث بغض النظر عن جنسياتهم و سواء عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة حتى 13 يناير، بعد أن فرضت الحظر في 21 ديسمبر الماضي ومددته في الرابع من يناير، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة التفشي.