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السلطات السودانية تمنع دخول القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا وهولندا

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الخرطوم 21 ديسمبر 2020- قررت السلطات السودانية الإثنين، منع دخول الركاب القادمين عبر مطار الخرطوم من ثلاث دول هي بريطانيا، هولندا وجنوب أفريقيا.

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مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وأوضحت سلطة الطيران المدني في تعميم صحفي تلقته "سودان تربيون" انها اخطرت جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتبارا من غد الأربعاء وحتى الخامس من يناير.

وثار قلق عالمي بعد أن ظهرت في بريطانيا سلالة جديدة من الفايروس وصفت بأنها معدية أكثر من الأخريات.

ومنعت سلطات المطار السودانية "دخول جميع القادمين من تلك الدول بغض النظر عن جنسياتهم سواء عن طريق رحلات مباشرة او غير مباشرة".

يشار الى أن كثير من الدول في جميع أنحاء العالم أعلنت تعليق الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فايروس كورونا كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدانا أخرى بينها الدنمارك وجنوب أفريقيا تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة التي تتميز بسرعة التفشي مقارنة بالسلالة السابقة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، مؤكدا الحاجة إلى تقليص التواصل الاجتماعي، وقال إن من المهم للجميع أن يتصرفوا على أساس أنهم مصابون بالفايروس.

ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة من " كورونا" تنتقل أسرع بنسبة 70%، وهذا يفسر ردة الفعل الكبيرة والسريعة من الحكومة البريطانية التي اضطرت إلى إعادة فرض قيود على 16 مليون نسمة في لندن وجنوب شرق إنجلترا بسرعة أمس الأحد.



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