السلطات السودانية تمدد إغلاق المطارات أمام رحلات الركاب حتى 17 يونيو

الخرطوم 30 مايو 2020- كشف مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني السودانية عن تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف الشهر المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.

مطار الخرطوم الدولي

وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان لـ " سودان تربيون" السبت إن السلطة "ستمدد نشرة الطيارين التي تنتهي الأحد إلى السابع عشر من يونيو المقبل".

وأضاف " المطار سيظل مغلقا أمام حركة الركاب العادية على أن يستمر في استقبال وتحريك رحلات البضائع والإجلاء ورحلات الإغاثة".

وأعلن عن شروع السلطة عبر ممثليها في لجنة العالقين واللجنة العليا للطوارئ الصحية في وضع خطة عودة العالقين السودانيين بالخارج سيتم الإعلان عنها حال اجازتها.

وفى السابع عشر من مايو الحالي أعلنت الحكومة السودانية تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى نهاية الشهر للحد من جائحة كورونا.

وفي 20 أبريل الماضي مددت الحكومة إغلاق المطارات، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية الداخلية حتى 20 مايو الجاري.

واستثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

يشار إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

والمدير العام لسلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة وجميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني.

وتشهد البلاد منذ 18 ابريل الماضي، حظرا للتجوال في العاصمة الخرطوم لمنع تفشي الفايروس التاجي.