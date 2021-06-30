السلطات السودانية توقف 79 من كوادر النظام السابق وتلاحق خلية مسلحة

مبالغ مالية كبيرة ضبطت بحوزة العناصر الموالية للنظام السابق ..الأربعاء 30 يونيو 2021

الخرطوم 30 يونيو 2021 – القت قوة شرطية في العاصمة السودانية الخرطوم القبض على العشرات من كوادر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأعلنت السلطات احباط مخطط تخريبي كانت ترتب له خلايا نشطة لكن واحدة منها تمكنت من الإفلات في اللحظات الأخيرة.

وتزامن الإعلان عن توقيف العناصر الموالية للنظام السابق مع بدء احتجاجات متفرقة في الخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة برحيل الحكومة لانتقالية.

ونظم بضع عشرات من مؤيدي التيار الإسلامي في السودان احتجاجات قرب القصر الرئاسي صباح الأربعاء، فرقتها قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة في وسط الخرطوم.

كما خرج أنصار الحزب الشيوعي ولجان المقاومة في مواكب منفصلة اتخذت من أحياء الديم نقطة للتلاقي في الخرطوم، بينما شهدت مناطق أم درمان وبحري تجمعات مماثلة.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، في موجز صحفي، إن النيابة العامة "أوقفت 79 شخصا، فجر الأربعاء، في عدد من مناطق الخرطوم كانوا يخططون لأعمال تخريبية".

وأشار إلى أن الموقفين وصلوا الخرطوم من ولايات النيل الأبيض والجزيرة وكسلا والبحر الأحمر، وجرى تسكينهم في فنادق ونزل بوسط الخرطوم وشقق بعدد من الأحياء السكنية.

وأفاد أن الشرطة التي نفذت عملية الضبط والرصد والملاحقة وجدت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية "من فئة الـ 200 جنيه فقط وبرقم متسلسل واحد"، معتبرًا ذلك جريمة بحق الاقتصاد، وانه سيتم التحقيق فيها.

وقال وجدي إن المخطط التخريبي يضم قيادات شبابية ونسائية وقادة في النظام السابق، إضافة إلى موظفين في مؤسسات الدولة، معلنًا إجهاض المخطط.

وأفاد بأن جوانب المخطط تتلخص في “إحداث فوضي بالسلاح الأبيض في عدد من مناطق الخرطوم، كما جرى التنسيق مع عصابات نيقرز في أم درمان لذات الغرض".

وعرضت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الموقوفين والمضبوطات التي شملت بجانب الهواتف النقالة أوراق نقدية وأسلحة بيضاء.

والثلاثاء، منع والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، حمل السلاح الأبيض في المناطق العامة.

وكشف وجدي صالح عن مجموعة مسلحة تراقبها قوى الشرطة التي كانت بصدد إيقافها لكنها استبدلت مقرها في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن الجهات ذات الصلة تعمل على ملاحقتها.

وقال إن الشرطة أوقفت كادر نشط في النظام السابق في الخرطوم بحري، ليل الثلاثاء، كان يرتدي زيا عسكريا "ويستعد للخروج لأداء ما رُسم له".

من جانبه، كشف مقرر لجنة التفكيك صلاح مناع عن قيام شركة اتصالات كبرى بإيقاف التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية مُنذ أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى ذلك "لم يكن صدفة، بل خطط ليكون متزامناً مع أحداث اليوم".

وقال مناع إن هذا الإيقاف أفقد البلاد أموال طائلة، مؤكدًا على أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضدها.