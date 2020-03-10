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السلطات الصحية في جنوب دارفور ترفض استقبال جنود مصريين خشية انتقال (كورونا)

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السفينة سارة احتضنت سياحا مصابين بكورونا (مواقع التواصل)

الخرطوم 10 مارس 2020- رفضت وزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور استقبال جنود مصريين تابعين لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" يتوقع وصولهم الى نيالا يوم الأربعاء.

وطلبت الوزارة من الحكومة المركزية عدم التصريح للطائرة المصرية بالهبوط في مطار نيالا، منعاً لتفشي فايرس "كورونا" المميت بعد تزايد حالات الإصابة في مصر.

وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية محمد ادريس في خطاب اطلعت عليه "سودان تربيون" الثلاثاء إن الوزارة لن تتمكن من استقبال هذه البعثة، بسبب المعلومات المتوفرة لديها من منظمة الصحة العالمية بزيادة عدد حالات الاصابة في مصر ووصولها 55 حالة مؤكدة بالإضافة لوجود باخرة مصرية تم الكشف عن وجود 13 حالة اصابة بين ركابها وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وذكر المسؤول في خطابه الذي عنونه الى عدد من الجهات بالولاية والمركز من بينها مطار نيالا الدولي-ان وزارته "ستمنع وصول قوات البعثة الى مطار نيالا تفادياً لدخول المرض الى السودان، ولعدم توفر الامكانات اللازمة للتعامل مع الفايرس كورونا، وعدم توفر عنابر عزل، في حال وجود أي حالة اصابة محتملة".

والأسبوع الماضي احتجزت السلطات في جنوب دارفور 41 من الجنود المصريين التابعين لبعثة (يوناميد) في مطار نيالا بعد ملاحظة ارتفاع درجات الحرارة لديهم.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور أن الجنود المصريين لا يُصنفون تحت مسمى حالات اشتباه بفيروس كورونا، ومع ذلك أشارت الى أنها ستطبق عليهم إجراءات العزل لـ 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم اصابتهم بالمرض.



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