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السلطات المصرية تعتقل 8 من مثيري الاحتجاجات بسفارة السودان في القاهرة

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الخرطوم 1 أبريل 2020 – قالت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إن قوات الشرطة المصرية، القت القيض على 8 أشخاص من مثيري الاحتجاجات ضد سفارتها بالقاهرة.

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مقر الخارجية السودانية

وأوضح بيان صادر عن الخارجية، تلقته "سودان تربيون"، أن الوزارة اتخذت قرارا بإغلاق مبني السفارة، على أن يواصل طاقم السفارة أداء مهامه، وتكثيف جهوده حتى تنجلي الأزمة.

وأشارت إلى أن حوالي مائة شخص تجمعوا الثلاثاء، أمام السفارة السودانية بالقاهرة وقاموا بكسر الباب الخارجي والدخول إلى المبنى وحاولوا حرق المكاتب وذلك للمرة الثانية في غضون يومين.

ونوَّه البيان إلى أن القائم بالأعمال بالإنابة، والملحق الفني والملحق العسكري اتصلا بالجهات الأمنية لإبلاغهم بالأمر وطلب تعزيزات أمنية إضافية.

وأشار إلى أنه وبعد حضور قوة من الجيش المصري خارج السفارة أذعن المحتجون للتعليمات وخرجوا، وعلى إثر ذلك قامت الشرطة بالقبض على ثمانية أشخاص من محركي الاحتجاج لعدم انصياعهم للتعليمات.

وأكد البيان أن أفراد البعثة الدبلوماسية حاولوا الوصول إلى مبنى السفارة، إلا أنهم اصطدموا بعدد من المحتجين الموجودين بالشوارع المؤدية للسفارة، الأمر الذي أعاق وصولهم، وتم حصب سيارتهم بالحجارة والركض خلفها لمسافة طويلة مما اضطرهم للرجوع.

وشدد البيان على أن "غالبية الذين قاموا بهذا الفعل الشنيع والمستنكر ليسوا من العالقين، وإنما هم أشخاص مقيمون بالقاهرة، وبعضهم لا تتوفر لهم تذاكر سفر وجوازات مما يؤكد أنهم ليسوا عالقين، والبعض الآخر طالبي لجوء، وهؤلاء لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعانة التي تقدمها الحكومة السودانية لأنها قاصرة على العالقين فقط".

وأكد البيان، أن معالجة أوضاع السودانيين العالقين في مصر تسير بصورة طيبة، وهناك تعاون من الجميع، وأن السفارة استطاعت بدعم من حكومة السودان، وأعضاء الجالية والناشطين والمهتمين، بتوفيق أوضاع 90٪ من العالقين.



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