السلطات تحذر من ارتفاع مناسيب فيضان النيل بشمال السودان

الخرطوم 23 أغسطس 2021 ـ نصحت السلطات السودانية السكان على ضفاف نهر النيل في شمالي البلاد بأخذ الحيطة والحذر نسبة لتسجيل ارتفاع في مناسيب الفيضان وفقا لبيانات اليوم الإثنين.

يشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل

وطبقا للتقرير اليومي لغرفة الطوارئ بولاية نهر النيل فإن نهر النيل الرئيس سجل اليوم الإثنين 16.17 متر بارتفاع 5 سنتمتر عن منسوب أمس الأحد وانخفاض سنتمتر عن منسوب العام الماضي.

كما سجل منسوب نهر عطبرة 15.60 متر بارتفاع 4 سنتمتر عن منسوب الأمس وارتفاع 2 سنتمتر عن منسوب العام الماضي.

وأفاد البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية، الإثنين أن المحطات التي سجلت مناسيب حرجة تمثلت في الخرطوم 17.09 متر، وهو أقل من أعلى منسوب مسجل "17.66 متر" بـ57 سنتمتر.

وطبقا للبيان الذي تلقته "سودان تربيون" فقد سجلت مدينة شندي 17.88 متر أي أقل من أعلى منسوب مسجل "18.44 متر" بـ56 سنتمتر، بينما سجلت عطبرة 16.16 متر وهو أقل من أعلى منسوب سجل "16.64 متر" بـ48 سنتمتر.

وبشأن الإيراد عند الحدود فقد سجل النيل الأزرق 610 مليون متر مكعب في اليوم ونهر عطبرة 317 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.

وقررت لجنة الفيضان المحافظة على تصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين اشعار آخر، ونصحت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

وفي ولاية سنار كشفت إدارة الدفاع المدني أن الأمطار والسيول بالولاية تسببت في وفاة سيدة وابنها جراء انهيار سقف غرفة بقرية أم خيرين بالريف الشمالى لود تكتوك.

وأكدت أن السيول اجتاحت الطريق القومي بين الخرطوم والدمازين في أبو حجار عبر خور "القعرة" ما تسبب في قطع الطريق البديل في ثلاثة مناطق وبالتالي توقفت حركة المرور تماما.

وكانت سيول قطعت في وقت سابق من هذا الشهر ذات الطريق واضطرت السلطات لتشييد آخر بديل في ذات المنطقة.