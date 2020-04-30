السلطات تعتقل مجموعة من أبناء رموز النظام السابق لكسرهم حظر التجوال

أسر المعتقلين نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عنهم .. مواقع تواصل

الخرطوم 30 أبريل 2020 – اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، 23 من أسر وأبناء معتقلي رموز النظام السابق تجمعوا بضاحية كوبر للاحتجاج على استمرار الاعتقال والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وقالت رئاسة الشرطة في بيان تلقته "سودان تربيون" إن مجموعة محدودة من المواطنين نفذت وقفة احتجاجية بحي كوبر، وأمرتهم الشرطة في حضور النيابة بالتفرق الا أنهم لم يستجيبوا.

وأضافت " تم القبض على 23 منهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم بموجب أمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠٢٠م والذي صدر وفقا لقانون الطوارئ الصحية".

وناشدت قوات الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام الصارم بموجهات لجنة الطوارئ الصحية العليا وانفاذ التباعد الاجتماعي كما أكدن التزامها بإنفاذ القانون وحسم كل ما من شأنه تهديد السلامة العامة.

وطالب المحتجون بنقل ذويهم إلى الإقامة الجبرية بمنازلهم خوفا من إصابتهم بفايروس كورونا.

ومن بين المعتقلين نجلي مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، نافع علي نافع، (أبي وعبادة).

كما طال الاعتقال عدد من المشاركين بينهم، ماجد أحمد والبراء أحمد، ومهند الشيخ وآخرين.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المحتجين رددوا شعارات، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم".

كما حمل المحتجون لافتات مكتوب عليها، "الحرية للمعتقلين السياسيين"، "إدخال كورونا إلى السجن محاولة لاغتيال المعتقلين".

والثلاثاء، حمل "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم سابقا بالسودان، سلطات البلاد “المسؤولية الكاملة” عن سلامة رموزه الموقوفين في سجن "كوبر"، كاشفًا عن تعرض رئيسه السابق هارون للإصابة بالفيروس.

وأوقفت السلطات 23 من رموز نظام البشير و3 من قيادات حزب الترابي، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري (المحلول).