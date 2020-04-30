 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 30 نيسان (أبريل) 2020

السلطات تعتقل مجموعة من أبناء رموز النظام السابق لكسرهم حظر التجوال

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 74.7 كيلوبايت
أسر المعتقلين نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عنهم .. مواقع تواصل

الخرطوم 30 أبريل 2020 – اعتقلت السلطات السودانية، الخميس، 23 من أسر وأبناء معتقلي رموز النظام السابق تجمعوا بضاحية كوبر للاحتجاج على استمرار الاعتقال والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وقالت رئاسة الشرطة في بيان تلقته "سودان تربيون" إن مجموعة محدودة من المواطنين نفذت وقفة احتجاجية بحي كوبر، وأمرتهم الشرطة في حضور النيابة بالتفرق الا أنهم لم يستجيبوا.

وأضافت " تم القبض على 23 منهم وفتحت بلاغات في مواجهتهم بموجب أمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠٢٠م والذي صدر وفقا لقانون الطوارئ الصحية".

وناشدت قوات الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام الصارم بموجهات لجنة الطوارئ الصحية العليا وانفاذ التباعد الاجتماعي كما أكدن التزامها بإنفاذ القانون وحسم كل ما من شأنه تهديد السلامة العامة.

وطالب المحتجون بنقل ذويهم إلى الإقامة الجبرية بمنازلهم خوفا من إصابتهم بفايروس كورونا.

ومن بين المعتقلين نجلي مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، نافع علي نافع، (أبي وعبادة).

كما طال الاعتقال عدد من المشاركين بينهم، ماجد أحمد والبراء أحمد، ومهند الشيخ وآخرين.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن المحتجين رددوا شعارات، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم".

كما حمل المحتجون لافتات مكتوب عليها، "الحرية للمعتقلين السياسيين"، "إدخال كورونا إلى السجن محاولة لاغتيال المعتقلين".

والثلاثاء، حمل "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم سابقا بالسودان، سلطات البلاد “المسؤولية الكاملة” عن سلامة رموزه الموقوفين في سجن "كوبر"، كاشفًا عن تعرض رئيسه السابق هارون للإصابة بالفيروس.

وأوقفت السلطات 23 من رموز نظام البشير و3 من قيادات حزب الترابي، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري (المحلول).



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

البعثة الأممية: مصيدة من؟ 2020-04-30 23:52:23 بين الاشتراطات السودانية والأجندات الخارجية بقلم: خالد التيجاني النور (1) للأسف الشديد كشأن غالب تناولنا لقضايانا الوطنية الكبرى، انزلق النقاش حول مسألة الدور الأممي في السودان، سواء من حيث الموقف المبدئي منه أو طبيعته، (...)

أوهام شيخ كبير 2020-04-28 19:21:54 بقلم : عبد الحميد أحمد ربما تماري مراءً ظاهراً متى سمعت أحدهم يقول: إنه ليس على يقينٍ بأن الرجل الثاني في الحركة الإسلامية، صاحب كتائب الظل، كان يؤمن باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار.! الأفاعيل التي ظل يرتكبها (...)

المصفوفة والقضايا العاجلة 2020-04-27 19:20:21 بقلم : محمد عتيق ظل هذا الباب ملتصقاً بالثورة حادياً ومقدماً النقد الإيجابي المتفائل .. وفي المقالين الأخيرين وصل التفاؤل ذروةً عاليةً فكان الاحتفاء بالاجتماع المشترك لأركان الحكم الانتقالي وما نتج عنه من مصفوفة بالمهام (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.