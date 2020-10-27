(السنهوري) ينفي حديث (البرهان) حول موافقته على التطبيع

الخرطوم 27 أكتوبر 2020 - نفي رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان علي الريح السنهوري، حديث رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بشأن موافقته على التطبيع مع إسرائيل حال عُرض الاتفاق على البرلمان الانتقالي المتوقع تشكيله في القريب العاجل.
- أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري
وقال البرهان، الثلاثاء، إنه طرح إقامة علاقات مع إسرائيل على زعيم حزب البعث الذي وافق على الخطوة حال عرضها على المجلس التشريعي المقبل.
وقال علي الريح السنهوري، في تصريحات نقلتها صحيفة "الهدف" لسان حال الحزب، الثلاثاء: "لم نتشاور حول عرض اتفاق التطبيع مع إسرائيل على المجلس التشريعي وإنما رفضناه من حيث المبدأ".
وأضاف: "ولتأكيد ذلك، فقد أكد لي رئيس مجلس السيادة إنه يعرف ويقدر موقفنا في هذه القضية".
وأشار إلى أن البعث يرفض أي "لقاء أوعلاقة بقيادة تمثل إسرائيل".
وقال السنهوري إن إقامة علاقات مع إسرائيل شأن يقرره برلمان منتخب وليس مجلس تشريعي انتقالي.
وأعلن السودان، الجمعة، عن اعترافه بدولة إسرائيل كما اتفقا على بدء إجراءات إقامة علاقات بين البلدين.
وقال البرهان إن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وافق على التطبيع حال عرضه على البرلمان الانتقالي، لكن المهدي قال إنه أبلغ رئيس مجلس السيادة بأن حزبه سوف يسحب دعمه لحكومة الانتقال حال لم تُعلن أن التطبيع أمر يبت فيه برلمان منتخب.
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