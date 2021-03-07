السودان: أعضاء مجلس السيادة الجدد يؤدون القسم أمام البرهان

قادة الجبهة الثورية انضموا لمجلس السيادة رسمياً بأداء القسم ..الأحد 7 مارس 2021

الخرطوم 7 مارس 2021 - أدى أعضاء مجلس السيادة الجُدد في السودان الأحد اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيسة القضاء نعمات عبد الله.

وفي 4 فبراير الفائت، جرى تعيين رئيس حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي الهادي إدريس، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر، وزعيم الحركة الشعبية -شمال مالك عقار؛ أعضاء بمجلس السيادة.

وجرى تعيين قادة تنظيمات الجبهة الثورية أعضاء في مجلس السيادة في سياق تقاسم السُّلطة الذي أقره اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020.

وبهذه الخطوة يرتفع أعضاء مجلس السيادة في السودان الى 14 قيادي بينهم خمسة من الجناح العسكري.

وقال الهادي إدريس عقب مراسم أداء اليمين إن السودان يمر بمرحلة تاريخية دقيقة ويواجه تحديات كبيرة، تتطلب تعاون شركاء فترة الانتقال لمواجهتها.

واعتبر إدريس تنفيذ اتفاق السلام مدخلًا للتحول الديمقراطي، متعهدًا بالعمل مع مكونات الحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بجانب إنجاز مهام الانتقال مثل إعداد المؤتمر الدستوري والانتخابات.

من جهته، قال مالك عقار إنه سيعمل على تحقيق مصالح جميع المكونات السودانية، داعيًا إلى وضع خارطة طريق تقود البلاد لإنهاء الصراع.

وطالب بضرورة تكوين اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام ولجان المسارات ولجان الترتيبات الأمنية.

والأسبوع الفائت، قال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد إن الحكومة تتلكأ في تكوين هذه اللجان.

ونادي عقار بالإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لتكوين الجيش السوداني الموحد وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش.

وأقر اتفاق السلام بناء جيش مهني واحد بدمج قوات الدعم السريع ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية في الجيش.