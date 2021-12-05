 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 5 كانون الأول (ديسمبر) 2021

السودان: إحباط محاولات تهريب أكثر من 31 كيلو ذهب بعدد من الولايات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 62.7 كيلوبايت
وزير المالية وقيادات الشرطة يقفون على ضبطية ذهب مهرب بمطار الخرطوم

الخرطوم 5 ديسمبر 2021- أعلنت السلطات الأمنية في السودان عن إحباط محاولات تهريب أكثر من 31 كيلو ذهب في نوفمبر بعددٍ من الولايات المختلفة.

وظلت صادرات السودان تعاني من مشكلات هيكلية أفقدته مليارات الدولارات .

وقالت الإدارة العامة لتأمين التعدين بحسب تعميمٍ صحفي اطلع عليه سودان تربيون الأحد إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب31 كيلو و477 جرام و7 حبات.

وتنشط عمليات التهريب للذهب بكافة المنافذ بما فيها مطار الخرطوم.

ونوهت إلى أن الضبطيات تمت نتيجة لعمليات نوعية استهدفت مهربي الذهب للتقليل من ظاهرة التهرب الضريبي للمعدنين.

وأوضحت انه تم ضبط 19 كيلو و 299 جرام و 5 حبات بولاية نهر النيل و4كيلو و 947 جرام و5حبات بالولاية الشمالية.

كما تم ضبط كيلو و 989 جرام بولاية غرب كردفان واحد كيلو و 135جرام و4حبات بولاية النيل الازرق و 502جرام بولاية البحر الأحمر.

و فى نهاية يوليو الماضي كشفت الحكومة الانتقالية فى السودان عن أن إنتاج الذهب بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 30طن من ( شركات الامتياز ومعالجة المخلفات الي جانب التعدين التقليدي).

وتشير إحصائيات حكومية لوجود أكثر من 200 موقع للتعدين التقليدي في47 محلية و14 ولاية.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج النسبة الأكبر من الذهب فى السودان لكن جزء كبير من ذلك الإنتاج يتعرض للتهريب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الانتخابات المبكرة.. دعوة خبيثة 2021-12-05 17:45:44 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق "هدفنا انتخابات حرة نزيهة" وبعضهم يضيف "المبكرة" فيقول : "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة" (وأصل الدعوة أن تكون مبكرة)، حتى أهل اللذين يُشَارُ اليهم ب (الخلا) أخذوا في ترديد ذلك !! ، فماذا يقصدون في (...)

تحولات المشهد السوداني (2- 6) 2021-12-05 07:08:53 في انتظار العم سام السر سيد أحمد السر سيد أحمد بداية ينبغي الاشارة الى مدى ونوعية الآهتمام الامريكي بالسودان. فالسودان كبلد لا يحتل مكانة متقدمة في الاهتمام الامريكي. وأي أهتمام يوجد، أنما ينبع في أطار أهتمام عام جغرافي (...)

تحولات المشهد السوداني (1- 6) 2021-12-04 05:52:56 في البحث عن رافعة جديدة للدولة السر سيد أحمد السر سيد أحمد في أغسطس من العام 1989 وبعد شهرين من أنقلاب الانقاذ أستقبلت مجموعة من السودانيين في لندن مسافرا قادما من الخرطوم. وبما ان الرجل تبوأ مراكزا رفيعة في النظام (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.