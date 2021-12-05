السودان: إحباط محاولات تهريب أكثر من 31 كيلو ذهب بعدد من الولايات

وزير المالية وقيادات الشرطة يقفون على ضبطية ذهب مهرب بمطار الخرطوم

الخرطوم 5 ديسمبر 2021- أعلنت السلطات الأمنية في السودان عن إحباط محاولات تهريب أكثر من 31 كيلو ذهب في نوفمبر بعددٍ من الولايات المختلفة.

وظلت صادرات السودان تعاني من مشكلات هيكلية أفقدته مليارات الدولارات .

وقالت الإدارة العامة لتأمين التعدين بحسب تعميمٍ صحفي اطلع عليه سودان تربيون الأحد إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب31 كيلو و477 جرام و7 حبات.

وتنشط عمليات التهريب للذهب بكافة المنافذ بما فيها مطار الخرطوم.

ونوهت إلى أن الضبطيات تمت نتيجة لعمليات نوعية استهدفت مهربي الذهب للتقليل من ظاهرة التهرب الضريبي للمعدنين.

وأوضحت انه تم ضبط 19 كيلو و 299 جرام و 5 حبات بولاية نهر النيل و4كيلو و 947 جرام و5حبات بالولاية الشمالية.

كما تم ضبط كيلو و 989 جرام بولاية غرب كردفان واحد كيلو و 135جرام و4حبات بولاية النيل الازرق و 502جرام بولاية البحر الأحمر.

و فى نهاية يوليو الماضي كشفت الحكومة الانتقالية فى السودان عن أن إنتاج الذهب بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 30طن من ( شركات الامتياز ومعالجة المخلفات الي جانب التعدين التقليدي).

وتشير إحصائيات حكومية لوجود أكثر من 200 موقع للتعدين التقليدي في47 محلية و14 ولاية.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج النسبة الأكبر من الذهب فى السودان لكن جزء كبير من ذلك الإنتاج يتعرض للتهريب.