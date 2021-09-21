السودان: احباط محاولة انقلابية واستسلام مدبريها وسط هدوء الأحوال الأمنية

الخرطوم 21 سبتمبر 2021 ـ قالت الحكومة السودانية إن مخططا انقلابيا جرى احباطه الثلاثاء، بعد محاولة مجموعة من ضباط الجيش والمدنيين المحسوبين على التيار الإسلامي تنفيذه حيث جرى اعتقالهم.

صورة ارشيفية لاستعراض عسكري لقوات من الجيش السوداني .. (رويترز)

وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة حمزة بلول في بيان صحفي "تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة المحسوبين على فلول النظام البائد".

وأكد القبض على المخططين للانقلاب من مدنيين وعسكريين واحباط اخر جيوب المحاولة في المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم.

وأفادت تقارير صحفية إن الجيش سيطر على الأوضاع لكن سلاح المدرعات الذي ينسب اليه تخطيط العملية لازال خارج السيطرة.

وأشارت الى أن منفذي المخطط من الضباط المنتمين للتنظيم الإسلامي الذي اطيح به في ابريل من العام 2019.

ومع ذلك خلت العاصمة السودانية من أي مظاهر للوجود العسكري المسلح، وبدت شوارعها اعتيادية الحركة دون وجود لأي توترات أمنية بما في ذلك المنطقة الواقعة بمحيط سلاح المدرعات جنوب العاصمة.

وبحسب معلومات لاحقة بثتها وسائل اعلام محلية فإن مدبري المخطط وعددهم 18 استسلموا وجرى اعتقالهم بمن فيهم اللواء عبد الباسط بكراوي الذي يرجح أن يكون قائد العملية.

وقالت مصادر موثقة لسودان تربيون إن بكراوي كان في القاهرة منذ عدة أشهر ورجحت أن يكون جرى التخطيط للعملية مع قيادات التنظيم الإسلامي المتواجدين في مصر.

لكن مصادر أخرى أكدت أن تواجد بكراوي في مصر كان ذي صلة برحلة استشفاء طويلة حيث يعاني من داء السكر.

واكد وزير الاعلام السوداني إن مؤسسات الحكم الانتقالي والاجهزة النظامية كافة تعمل بتنسيق تام، كما شدد على أن الأوضاع "تحت السيطرة التامة".

وتم إحباط محاولات الانقلابيين في السيطرة على مبنى الإذاعة حيث أن محاولة الانقلاب بدأت فجرا عند الثالثة.

وقطع التلفزيون الرسمي بث برامجه للاعلان في خبر عاجل عن احباط مخطط انقلابي دون تفصيل.

ودعا الوزير كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والاجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى اليقظة والانتباه إلى ما قال انها محولات متكررة "تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة".

ودانت الأمانة العامة لحزب الامة القومي المحاولة الفاشلة وأكدت العمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية. "بكل ما اوتينا من قوة" وفقا لبيان صحفي.