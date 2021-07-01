 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 1 تموز (يوليو) 2021

السودان: الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تصل لـ 10 %

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1يوليو 2021- أقرت شركات البترول في السودان زيادة جديدة في اسعار المواد البترولية بنسبة بلغت 10 %، جرى تطبيقها على الفور.

JPEG - 44.4 كيلوبايت
وزير الطاقة والنفط جادين علي

واكد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد لـ " سودان تربيون" الخميس إجراء مراجعات دورية لأسعار الوقود بحسب السعر العالمي للوقود وسعر الصرف للدولار.

وأضاف "هناك زيادة عالمية في سعر الوقود حاليا ما ادى الى ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 10 % من الاسعار السابقة".

وارتفع لتر البنزين في محطات الوقود الخميس من 290 جنيهاً الى 320 جنيهاً، ليصبح سعر الجالون 1.440 جنيها، بينما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيها، ليصبح سعر الجالون 1.372 جنيهاً.

وأكد الوزير ارتفاع سعر المواد البترولية في الشركات الحكومية بشائر والنيل بزيادة 20جنيها للتر البنزين و30جنيها للتر الجازولين وقال من الممكن أن يرتفع أو ينخفض طبقا لأسعار الوقود عالمياً.

وتابع "تلك الأسعار تمثل أسعار تأشيريه للوقود ويمكن لمحطات الوقود الخاصة تغييره بالزيادة او النقصان.

وأوضح أن الحكومة تسلم الوقود للقطاع الخاص بالسعر الذي يتم الاستيراد به لكنه يخضع لآليات السوق الذي يسمح لمحطات الخدمة الخاصة بيع الوقود بأقل من سعره في الشركات الحكومية أو بأكثر من أسعارها طبقا للسعر العالمي للوقود وسعر الصرف محليا.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هتافات الشرطة، وإرهاصات الثلاثين من يونيو 2021-06-29 03:55:33 صلاح شعيب إشاعة الضجيج السياسي، وزيادة مظاهر الفوضى، التي تسبق مسيرة الثلاثين من يونيو، وهتافات حفنة من أفراد الشرطة، ونهر الشائعات الدافق الذي يغمر الميديا الحديثة، ليست سوى مجرد إرهاصات لاختبار الثورة السودانية، ومعرفة (...)

مؤتمر وحَدَّة الاتحاديين: خبرٌ سار في زمن كئيب! 2021-06-27 18:27:55 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com لا ينكر إلا مكابر أن ما نعيشه من ظرف يتسم بشروخ بالغة في المجتمع السياسي والمدني بالبلاد، وما يزال السلام الشامل بعيد المنال، مع تعدد الكيانات المسلحة وترتيبات أمنية عصية التنفيذ، (...)

مبادرة حمدوك ؛ لكي لا تختلط الأوراق 2021-06-27 17:52:05 بقلم : محمد عتيق بعد المقال السابق لهذه الزاوية "حمدوك ، آن أوان الرحيل" أطلق سيادته مبادرةً بإسم (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ، الطريق إلى الأمام). نحمد له ، أولاً ، أنه نطق بأهم المطالب التي ظل يقدمها كل الحريصين (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.