السودان: الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تصل لـ 10 %

الخرطوم 1يوليو 2021- أقرت شركات البترول في السودان زيادة جديدة في اسعار المواد البترولية بنسبة بلغت 10 %، جرى تطبيقها على الفور.

وزير الطاقة والنفط جادين علي

واكد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد لـ " سودان تربيون" الخميس إجراء مراجعات دورية لأسعار الوقود بحسب السعر العالمي للوقود وسعر الصرف للدولار.

وأضاف "هناك زيادة عالمية في سعر الوقود حاليا ما ادى الى ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 10 % من الاسعار السابقة".

وارتفع لتر البنزين في محطات الوقود الخميس من 290 جنيهاً الى 320 جنيهاً، ليصبح سعر الجالون 1.440 جنيها، بينما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيها، ليصبح سعر الجالون 1.372 جنيهاً.

وأكد الوزير ارتفاع سعر المواد البترولية في الشركات الحكومية بشائر والنيل بزيادة 20جنيها للتر البنزين و30جنيها للتر الجازولين وقال من الممكن أن يرتفع أو ينخفض طبقا لأسعار الوقود عالمياً.

وتابع "تلك الأسعار تمثل أسعار تأشيريه للوقود ويمكن لمحطات الوقود الخاصة تغييره بالزيادة او النقصان.

وأوضح أن الحكومة تسلم الوقود للقطاع الخاص بالسعر الذي يتم الاستيراد به لكنه يخضع لآليات السوق الذي يسمح لمحطات الخدمة الخاصة بيع الوقود بأقل من سعره في الشركات الحكومية أو بأكثر من أسعارها طبقا للسعر العالمي للوقود وسعر الصرف محليا.