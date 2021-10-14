السودان: التضخم يواصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي بانخفاض 12%

الخرطوم 14 أكتوبر 2021- تراجع معدل التضخم السنوي في السودان للشهر الثاني على التوالي بالغا 365.82 % لشهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 387.56 بالمئة في أغسطس بانخفاض 21.74 نقطة.

الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعار السلع

وتسود مخاوف من عودة معدل التضخم للارتفاع بعد إغلاق الشرق لأكثر من ثلاثة أسابيع والذي انعكس على ارتفاع مختلف أسعار السلع خاصة الغذائية.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء تلقته "سودان ترببون" الخميس، فإن معدل التضخم لشهر سبتمبر بلغ 365.82 % مقارنة بـ 387.56 % في شهر أغسطس.

وظل معدل التضخم السنوي في تصاعد منذ يناير 2018 عندما تم رفع الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيه.

وأوضح البيان أن معدل التغير السنوي لمجموعة الاغذية والمشروبات انخفض في شهر سبتمبر الى 226.93 % مقابل 260.76 % في شهر أغسطس بالإضافة الى انخفاض معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك حيث بلغ 203,44% مقارنة بـ 222,29% لشهر اغسطس.

وكشف أن المعدل الأساسي، بدون مجموعة الاغذية والمشروبات، بلغ 515.46 % في شهر سبتمبر مقارنة بـ 541.06 % في شهر أغسطس السابق له.

واكد البيان تراجع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 203.44 % في شهر سبتمبر مقابل222.29 % لشهر أغسطس

وأشار الى ارتفاع معدل التضخم في 8 ولايات اعلاها تم تسجيله في وسط دارفور وادناها في النيل الابيض، فيما سجلت 10 ولايات انخفاضا في التضخم اعلاه في الجزيرة وادناه في كسلا

وفي شهر يونيو الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 بالمئة

وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه "لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي"، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.