السودان: السيادي يقيل رئيسة القضاء ويقبل استقالة النائب العام

النائب العام يتلو خطبة الاتهام بالمحكمة العامة في عطبرة ـ 29 مارس 2021

الخرطوم 17 مايو 2021- أقال مجلس السيادة في السودان رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله كما قرر قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الدوري الاثنين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو وقرر فيه بحسب تصريح صحفي "قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان".

وقال عضو المجلس والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان عضو، إن المجلس، "أعفى نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء".

وأفاد أن النائب العام كان تقدم باستقالته عدة مرات لكنه في آخر مرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

وكان الحبر احتج لدى رئيس مجلس السيادة مطلع هذا الشهر على قرارات لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي أنهت عمل عدد كبير من وكلاء النيابة الممسكين بملفات وبلاغات تتصل بقضايا فساد يتهم فيها رموز في النظام السابق، وقدم استقالته على خلفية تلك الإعفاءات التي تمت دون مشورته.

وأوضح الفكي أنه وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي.

وأشار انه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق ذات الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة.