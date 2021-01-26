السودان : العملة المحلية تهوي إلى أدنى مستوياتها والدولار يسجل 315 جنيها

الخرطوم 26 يناير 2021- هوت العملة المحلية في السودان إلى أدنى مستوى لها وسجلت أرقاما قياسية مقابل العملات الأجنبية وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية بينما تجددت الحملات الأمنية على التجار وسط الخرطوم.

رزم من العملة السودانية (أب)

وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام حالة من الارتباك وارتفاع في حجم المضاربات ما ادى الى تدني قيمة الجنيه إلى نحو غير مسبوق.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الثلاثاء فإن سعر البيع للدولار سجل 315 جنيهاً مقارنة بـ 310 جنيهات الاثنين فيما سجل بلغ سعر البيع للريال السعودي 83 جنيها والدرهم الإماراتي 84 جنيها بينما وصل سعر البيع لليورو 370 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض بجانب ارتفاع حجم المضاربات.

وأفاد شهود عيان في منطقة وسط الخرطوم "سودان تربيون" بأن السلطات شنت الثلاثاء حملات جديدة على تجار العملة واقتادت العشرات منهم.

وقال أحد المتعاملين "رأيت العشرات من تجار العملة على متن سيارات تابعة للمباحث الفيدرالية".

وحول مصير الذين اقتادتهم السلطات أمس الأول قال إن السلطات تطالبهم بإثبات حول ما ضبط بحوزتهم من عملات والغرض من حيازتها.

ويواجه السودان أزمة حادة في النقد الأجنبي أسهمت في ارتفاع كافة السلع الضرورية ومعدلات التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية.

واندلعت مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية في الخرطوم وعدد من الولايات تطالب بتحسين الظروف المعيشية ومعالجة شح الخبز والوقود.