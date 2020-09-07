السودان: الفيضانات تحول الآلاف إلى نازحين ونداءات حماية الحواجز تتواصل

متطوعون يراقبون الحواجز لمنع تدفق المياه الى العزوزاب المحاذية للنيل الأبيض .. صورة من صفحة "حق الله الشيخ"

الخرطوم 7 سبتمبر 2020 – تواصلت النداءات الشعبية لحماية الحواجز التي أقيمت في أحياء العاصمة الخرطوم المحاذية لمجرى النيل لمنع وصول المياه إلى مزيد من المنازل، وذلك بعد أن تحول آلاف السودانيين إلى نازحين في مراكز قريبة من ديارهم التي غمرتها المياه.

ويعمل متطوعون في الأحياء القريبة من شاطئ النيل على حراسة الحواجز التي أقاموها من الجوالات المليئة بالتراب، لمنع أي تسرب يمكن أن يحدث، ومنعاً لاجتياح المنازل القريبة منه.

وشهدت العاصمة السودانية مساء الاثنين هطول أمطار غزيرة في غالب مناطقها مصحوبة برياح عاتية ضاعفت معاناة مئات الأسر التي شردتها الفيضانات.

ونشر سكان منطقة اللاماب المطلة على النيل الأبيض دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي تحث المتطوعين لمساعدة الأهالي، بعد رصدهم زيادة منسوب نهر النيل، حال تسربت المياه من الحواجز.

ودعت لجنة مقاومة في المنطقة نظيراتها في الأحياء الأخرى بتكوين غرف طوارئ، لافتة الى أن "الوضع أصبح كارثياً".

وقال سكان من الكلاكلة القبة المحاذية أيضا للنيل الأبيض جنوب الخرطوم إن المياه ملأت الساحة الرئيسية التي كانت تستخدم كمكان لإيواء عشرات الأسر وسقطت الخيام التي كانت تُستقل كمركز لجوء مؤقت لمن انهارت منازلهم. وأشاروا إلى أن المتطوعين يعملون على نقل الأسر إلى مدرسة حكومية رغم إنها عير مهيأة لاستيعابهم.

وشارك عشرات المتطوعين، ليل الاثنين، في مساعدة عناصر الدفاع المدني التي كانت تعمل في إغلاق أماكن تدفق المياه بشارع النيل الخرطوم قرب جسر المنشية.

وقال شباب في منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري إنهم نجحوا في السيطرة على تسرب مياه في حواجز أقيمت أمام حي الريان، ليل الاثنين، مبدين تخوفهم من تسرب المياه في أحياء أخرى، داعين المتطوعين إلى الوصول إليهم لمراقبة وتقوية الحواجز على امتداد المنطقة.

وتقوم مبادرة نفير، وتعني الكلمة في العامية السودانية "مشاركة الجميع في المساعدة"، بتوزيع آلاف من الجوالات الفارغة على الأحياء القريبة من شاطئ النيل لإقامة الحواجز لإيقاف تدفق المياه في المنازل.

وساعدت فرق المبادرة متطوعو الكشافة البحرية وعناصر الدفاع المدني في إجلاء نحو 70 أسرة من منطقة أم دوم شرقي الخرطوم.

ويقول الدفاع المدني إن الفيضانات أدت إلى وفاة 102 شخص وإصابة 46 آخرين، كما أدت إلى انهيار أكثر من 64 ألف منزل بشكل جزئي أو جزئي، فضلا عن نفوق أكثر من 5 ألف رأس من الماشية.

ويعيش آلاف السودانيين الذين نزحوا من منازلهم المنهارة بسبب الفيضانات إلى مراكز لجوء مؤقتة بعضها أقامه عناصر الجيش والآخر أنشأه متطوعون؛ في ظروف إنسانية حرجة، نتيجة لنقص الطعام والدواء.

وفي شرق السودان قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن بلدة طوكر تأثرت بنحو بالغ بعد أن غمرتها مياه "خور بركة" ولفتوا الى تدمير مئات المنازل وغرقها بشكل كامل وسط غياب إعلامي وحكومي كبيرين.

وأطلق مغردون نداءات استغاثة للمنظمات والهيئات الطوعية لتقديم العون لسكان البلدة المنكوبة.

وقالت بريطانيا إنها تعمل مع الشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على الاستجابة الفورية للفيضانات لتقديم مساعدات إلى السودان.

وأفادت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، بأن منسوب النيل سجل الاثنين 17.65 متر، متجاوز أعلى قمة مسجلة 17.26 متر بـــ39 سم وأقل من 1 سم عن يوم الأمس، على ينخفض غدا في حدود 3 سم.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".