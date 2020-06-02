 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 حزيران (يونيو) 2020

السودان: اللواء ركن يسن إبراهيم يؤدي القسم وزيرا للدفاع

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 يونيو 2020- أدى اللواء ركن يسن إبراهيم القسم الثلاثاء ليتولى رسميا منصب وزير الدفاع خلفا للراجل جمال عمر الذي كان توفى قبل أسابيع اثر علة طارئة.

JPEG - 36.3 كيلوبايت
وزير الدفاع اللواء ركن يسن ابراهيم يسن

وأقسم يسن أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء نعمات محمد عبد الله، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتعهد ابراهيم في تصريحات صحفية، عقب أداء اليمين بالعمل سنداً وعوناً لزملائه في مجلس الوزراء، "استلهاماً لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها".

وفي 27 مايو قال بيان عن مكتب عبد الله حمدوك، إن رئيس الوزراء اختار " أحد أكفأ ضباط قوات الشعب المسلحة السودانية لمنصب وزير الدفاع"

وأضاف أن “المكون العسكري بمجلس السيادة قد دفع بثلاثة مرشحين للاختيار منهم، وبعد مشاورات عديدة أبلغ رئيس الوزراء المكون العسكري بوقوع اختياره على ضابط مشهود له بالكفاءة وبين رفاقه بحسن السيرة والتاريخ العسكري الناصع"

وفي 13 مايو أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن المكون العسكري في المجلس توافق نهائياً على ترشيح اللواء الركن متقاعد، يس إبراهيم يس، لمنصب وزير الدفاع.

وأضاف المجلس، أن المكون العسكري سلم هذا الترشيح إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتعيينه.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة علي الفشقة: الحقائق والحلول 2020-06-01 18:13:48 بقلم : تاج الدين بشير نيام ندين وبشدة الاعتداء علي حدودنا الشرقية تحديدا في منطقة ( الفشقة) والتي تعتبر من اخصب المناطق. و نقف في خندق واحد مع قواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة المنظومة الأمنية في السودان. وأود في (...)

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (1) 2020-06-01 12:00:27 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته وأيضاً ما اعتبره منطقة نفوذه. ورد في التعميم أن الحدود (...)

هل يستحيل تكرار التجربة ؟ 2020-06-01 00:47:57 بقلم : محمد عتيق أعجب لسوء الحظ أن يكون هكذا محيطاً بنا من كل جانب ، في السياسة والمفاهيم ، والأحداث والمستجدات ، في الجوار والاقليم والعالم .. حتى جائحة كرونا وجدتنا شعباً ذو سلوك عشوائي متخلف ، أغلب المثقفين والمفكرين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.