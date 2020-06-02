السودان: اللواء ركن يسن إبراهيم يؤدي القسم وزيرا للدفاع

الخرطوم 2 يونيو 2020- أدى اللواء ركن يسن إبراهيم القسم الثلاثاء ليتولى رسميا منصب وزير الدفاع خلفا للراجل جمال عمر الذي كان توفى قبل أسابيع اثر علة طارئة.

وزير الدفاع اللواء ركن يسن ابراهيم يسن

وأقسم يسن أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء نعمات محمد عبد الله، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتعهد ابراهيم في تصريحات صحفية، عقب أداء اليمين بالعمل سنداً وعوناً لزملائه في مجلس الوزراء، "استلهاماً لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها".

وفي 27 مايو قال بيان عن مكتب عبد الله حمدوك، إن رئيس الوزراء اختار " أحد أكفأ ضباط قوات الشعب المسلحة السودانية لمنصب وزير الدفاع"

وأضاف أن “المكون العسكري بمجلس السيادة قد دفع بثلاثة مرشحين للاختيار منهم، وبعد مشاورات عديدة أبلغ رئيس الوزراء المكون العسكري بوقوع اختياره على ضابط مشهود له بالكفاءة وبين رفاقه بحسن السيرة والتاريخ العسكري الناصع"

وفي 13 مايو أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن المكون العسكري في المجلس توافق نهائياً على ترشيح اللواء الركن متقاعد، يس إبراهيم يس، لمنصب وزير الدفاع.

وأضاف المجلس، أن المكون العسكري سلم هذا الترشيح إلى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتعيينه.