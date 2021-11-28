السودان: انتشار واسع لفيروس (كورونا) وامتلاء مراكز العزل والعناية الفائقة

اجتماع للجنة الطوارىء بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص كورونا- ارشيف

الخرطوم 28 نوفمبر 2021- أطلق مسؤولون في وزارة الصحة السودانية الأحد تحذيرات جدية من انتشار موجة جديدة من فيروس "كورونا" وقالوا إن مراكز العزل وغرف العناية المكثفة في الخرطوم امتلأت .

وعقدت اللجنة العليا لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم اجتماعا الأحد برئاسة والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة قررت فيه العمل على زيادة الوعي والالتزام بالاحتراز الصحية وذلك عقب استماعها لتقرير من وزارة الصحة بولاية الخرطوم أكد زيادة حالات الإصابة بالمرض.

وقال ممثل ولاية الخرطوم في اللجنة العليا لمجابهة كورونا بشرى حامد إن الولاية تواجه ارتفاعا كبيرا في الإصابة والوفيات بسبب كورونا، بالإضافة للتخوفات الكبيرة من متحور جنوب إفريقيا الأكثر فتكا.

وأشار إلى أن على رأس هذه الإجراءات دعوة كافة المواطنين للتطعيم ضد كورونا والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات الجماهيرية.

كما قررت اللجنة تكوين لجنة طارئة من المختصين والتواصل مع الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لمجابهة الوباء، وفي ذات الوقت التحرك بشكل عاجل لتوفير احتياجات مراكز العزل ومراكز التطعيم وتوفير الأوكسجين واحتياجات الكوادر الطبية.

وقال مدير مراكز العزل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم محي الدين حسن حاج حمد إن هناك زيادة كبيرة في الإصابة بالفيروس حيث بلغت نسبة الإصابة في المشتبه فيهم 80% أي ثمانية مصابين بين كل عشرة مشتبهين.

كما أشار إلى أن مراكز العزل الستة الأولية ممتلئة تمام بجانب 3مراكز ثانوية بسعة 290 سريرا، علاوة على امتلاء أسرة العناية المكثفة البالغة 70.

و دعا مدير إدارة التطعيم المواطنين للحرص على التطعيم باعتباره الوسيلة المتاحة حاليا للوقاية من كورونا، وقال إن المراكز واللقاحات متوفرة في كل مراكز التطعيم وعددها 240 مركز تطعيم