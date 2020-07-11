السودان: انخفاض لافت في حالات الإصابة بفايروس (كورونا)

فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 11 يوليو 2020 - أعلنتَ وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة، و46 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تعافي 64 حالة.

ويعد رقم الإصابات والوفيات المعلن الأقل منذ أسابيع طويلة شهدت ارتفاعا في الحالات التي طالها الفايروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن إجمالي الإصابات ليوم الأربعاء الماضي، ارتفع إلى 10 آلاف و250، منها 650 وفاة و5 آلاف و341 حالة تعافٍ.

وأعلنت السُلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، تخفيف القيود التي فرضتها لمنع تفشي فيروس كورونا، مكتفية بتطبيق حظر جزئي مع الاستمرار في إغلاق المدارس والجامعات.

وفرضت السلطات حظرا صحيا، في مارس الماضي، على نحو جزئي لمنع تفشي الفايروس ، قبل أن تعلن فرضه بشكل كامل في أبريل لمدة 3 أسابيع، وكانت تقوم بتجديده دوريا، حيث آخر تجديد كان في 29 يونيو وانتهى الثلاثاء الماضي.