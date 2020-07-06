(السودان): بدء تصدير الذهب وفق السياسات الجديدة منتصف يوليو

الخرطوم 6 يوليو 2020 – أعلن مسؤول باتحاد الغرف التجارية عن بدء تصدير أول شحنة من الذهب بقيمة 50 مليون دولار، منتصف الشهر الجاري، وذلك وفق السياسات والضوابط الجديدة.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وأقر السودان في 16 يونيو الفائت، ضوابط جديدة لصادر الذهب منح بموجبها مصدري المعدن النفيس مزيدًا من الحريات في التصدير، حيث يسمح لكل شركة تصدير الذهب، مع إغلاق المنافذ التي يُهرب بها.

وقال أمين مال اتحاد الغرف التجارية، هيثم تبيدي، في تصريحات صحفية، الاثنين: "سيتم تدشين أول شحنة من صادر الذهب بعد الإجراءات الاخيرة وتفعيل نظام النافذة الواحدة، فى الرابع عشر من يوليو الحالى بواقع طن ذهب، وهو يعادل 50 مليون دولار، على أن يتوالي التصدير تباعًا".

وكشف عن وجود كميات وصفها بالكبيرة من الذهب الجاهز للتصدير، مشيرًا إلى إنها حال صُدورت سيكون لها أثر اقتصادي في تحسين معاش السودانيين.

وطالب تبيدي الجهات الحكومية بتسريع الإجراءات المتعلقة بصادر الذهب، حتى يساهم القطاع الخاص في خفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، إضافة إلى توفير السلع الاستهلاكية ليتمكن السودانيين من الحصول عليها بيسر.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية الطارئة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 16 يونيو السابق، إن عوائد الصادر ينبغي أن تدخل إلى خزينة بنك السودان المركزي، للمساعدة في خفض سعر الصرف، وذلك بعد إقرار الضوابط الجديدة لصادر الذهب.

وتوالي العملة السودانية الانخفاض مقابل العملات الأخرى، وجرى تبادل الدولار الواحد مقابل 143 جنيه الاثنين، واسهم هذا الانخفاض المتوالي، إضافة إلى عوامل أخرى، في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 115% في مايو الفائت.

وتحاول الحكومة الانتقالية الاستفادة من عوائد الذهب بعد تحريره في تمويل محفظة استراتيجية خاصة باستيراد سلع ضرورية وخفض أسعار صرف العملات الأخرى.