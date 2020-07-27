 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 27 تموز (يوليو) 2020

السودان: بدء ملء بحيرة النهضة مُضر للتعاون بين دول السد

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 31.3 كيلوبايت
وزير الري السوداني ياسر عباس

الخرطوم 27 يوليو 2020 – اعتبرت الحكومة السودانية قيام إثيوبيا ببدء مل بحيرة سد النهضة يومي 12 و13 يوليو الجاري، سابقة مضرة في مسار التعاون بين دول السد، وطالبت بتأجيل التفاوض لمدة اسبوع.

ووافق الاتحاد الأفريقي على طلب السودان لتأجيل التفاوض بشأن توصله ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق خاص بسد النهضة، حيث لا تزال الأطراف الثلاث تختلف على بنود فنية وأخرى قانونية في مسودة الاتفاق.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نقل وزير الري ياسر عباس تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية".

وأشار البيان إلى تقديم السودان 4 مقترحات للاتحاد الأفريقي، تمثلت في: وضع أجندة محددة لكل فترة تفاوض والتي اتفق أن تستغرق أسبوعين، إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، منح الخبراء دور أكبر لتقريب وجهات النظر والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.

وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي، إن السودان فقد 10% من إيراد النيل الازرق خلال بدء ملء بحيرة سد النهضة، مؤكدًا تأثره بذلك، دون أن يذكر على وجه الدقة التأثير.

ونفي وجود تنسيق بين الخرطوم والقاهرة لتوحيد موقفها بشأن قيام إثيوبيا بدء الملء الأول لبحيرة السد إن بلاده قدمت هذه المقترحات لضمان نجاح جولة التفاوض وعدم تكرر فشل الجولات السابقة.

وتختلف الأطراف الثلاث في قضايا فنية تشمل التغيير اليومي في سد النهضة ومنحنى التشغيل المستمر وطرق ملء بحيرة السد في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، إضافة إلى الاختلاف في القضايا القانونية الخاصة بتقاسم المياه وإلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع.

وأرجع وزير الري قيام بلاده بتأجيل التفاوض لمدة أسبوع إلى إجراء مزيد من التشاور بين مكونات الحكومة الانتقالية وكتعبير عن تحفظ السودان على بدء الملء لبحيرة السد قبل التوصل إلى اتفاق.
.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المهام الأصيلة والتهافت 2020-07-26 23:35:51 بقلم : محمد عتيق أحوالنا تبدو للمشاهد العابر مضطربةً وإلى انهيار : الارتباط بمشروع نظام عسكري دكتاتوري واضح في سلوك ومواقف المكون العسكري لمجلس السيادة (اللجنة الأمنية للبشير) ، والتنافس أيضاً واضح بين كتلتي المحترفين (...)

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (2) 2020-07-26 10:09:43 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * لا خفاء في أن القوى الأوروبية الاستعمارية المتنافسة لاكتساب الأراضي في القارة الأفريقية، قد وضعت الحدود هناك بنهج عشوائي تحكمي دون مراعاة لحقوق القبائل في الأراضي التي (...)

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (1) 2020-07-20 20:34:50 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com د.فيصل علي طه * قبل أن نعرض لمسألة النتوء، ربما يكون مفيداً للقارئ أن نتناول بالعرض التفصيلي اتفاقية 19 يناير 1899 بشأن إدارة السودان بين «جلالة ملكة الانكليز وحكومة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.