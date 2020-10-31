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السودان: تجديد واشنطن حالة الطوارئ لا يؤثر على الرفع من قائمة الارهاب

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الرئيس ترمب يوقع على قرار رفع السودان من قائمةالدول الداعمة للارهاب .. الجمعة 23 أكتوبر 2020

الخرطوم 31 أكتوبر 2020 - قالت وزارة الخارجية السودانية إن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخاص بتجديد حالة الطوارئ الوطنية، لن يؤثر على الخطوات الجارية لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.

ووقع ترامب في 23 أكتوبر الجاري، امرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، واخطر الكونغرس بالخطوة لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوم ما لم يتم اعتراضه.

والجمعة مدد ترمب حالة الطوارئ الوطنية "نظراً للاجراءات والسياسات التي ظلت تنتهجها الحكومة السودانية ،والتي لاتزال تمثل تهديدا استتثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".رغم اقراره بالتطورات الايجابية في هذا البلد منذ عام 2007.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "تود الوزارة أن تعلق على تجديد الرئيس ترمب للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، وأن تبين أنه لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب".

وأشارت إلى أن قرار التجديد هو "إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في القائمة، وينتظر أن يتم الغاؤه مباشرة مع القوانين التي شُرعت ضد السودان بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف".

والجمعة، وقع السودان وامريكا اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الاميركية والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.

وبموجب الاتفاقية، سيمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان بمزاعم الإرهاب بعد تأكيد حصانته، وهو إجراء يتخذه الكونغرس.

ويتطلع السودان إلى تلقى مساعدات مالية من شركاءه، بعد دخول قرار شطب اسمه من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ، لإسعاف اقتصاده المنهار.

وتنفذ حكومة الانتقال إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن الوقود وتخفيض قيمة عملته الوطنية، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي يراقب تنفيذ هذه الإصلاحات، وذلك حتى يتسنى للخرطوم الحصول على قروض جديدة والدخول في مبادرة إعفاء ديون الدول الأشد فقرًا.



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