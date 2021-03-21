السودان: تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية

الخرطوم 21 مارس 2021- أعلن أكاديميون وخبراء اقتصاديون ومنظمات مجتمع مدني بالسودان تشكيل تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية.
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ويضم التحالف الذي أطلق على نفسه "التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة". مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت عضو التحالف دلال عبدالعال أن التحالف يمثل كيانًا وطنيًا مستقلًا لا ينتمي لأي حزب أو ايدلوجيا معينة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن أبواب التحالف الوليد مفتوحة لكل قوى ثورة ديسمبر المجيدة بغرض العمل على تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي.
ودعا التحالف في مذكرة سلمها رئاسة مجلس الوزراء الأحد إلى حشد الموارد الداخلية و"تخفيض الإنتاج الاستهلاكي وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام.
كما طالبت المذكرة بإلغاء سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية والزيادات المفروضة على أسعار الكهرباء والمياه ورسوم المعاملات الحكومية.
ويطرح التحالف برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة.
كما يتضمن برنامج التحالف "تقوية سعر صرف العملة الوطنية و"معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء إضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
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